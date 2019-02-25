記者命案後示好 沙國首派公主駐美

2019-02-25 13:44 世界日報 編譯中心／綜合24日電



沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉。 法新社 分享 facebook

在沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉遇害案考驗沙美盟友關係之際，沙國23日發布人事令，任命公主瑞瑪（Rima bint Bandar）出任首位駐美女性大使，原任大使哈立德王子將返國擔任國防部副部長。

法新社報導，沙國官媒深夜倉促發布王室命令，瑞瑪公主將取代王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的弟弟哈立德親王（Khalid bin Salman）擔任駐華府大使，哈立德親王則獲任命為國防部副部長。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遇害，導致沙國與重要盟友美國關係緊張、沙國國際名聲敗壞。沙國在致力平息國際譴責聲浪之際，發布這項人事令。

美國萊斯大學貝克研究所研究員烏爾里克森認為，新大使任命案代表沙國想重新調整跟華府的關係，為哈紹吉命案畫下界線。然而，美國國會議員不見得會買帳，他們揚言將就哈紹吉遭殘酷謀殺一事，對沙國採取強硬行動。外界普遍認為，沙國實際統治者兼國防部長穆罕默德．沙爾曼對此負有個人責任。

瑞瑪公主的父親曾長期擔任駐華府大使，她先前則在沙國體育總局（General Sports Authority）任職，曾被富比士雜誌中東版選為200大最具權勢阿拉伯女性的第16名。在女權不彰而飽受批評的沙烏地阿拉伯，瑞瑪公主一直擔任倡議女權的領導角色。