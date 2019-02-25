日本、東協下月將簽EPA 投資與服務領域也將自由化

2019-02-25 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本和東南亞國協（ASEAN）談判逾10年的經濟合作協定(EPA)可望在今年完成換文。「日本經濟新聞」報導，日本與東協EPA談判剩下最後的投資和服務領域的自由化，可望在三月上旬達成共識，將對外資開放建設與教育等領域，並新增投資人與國家的紛爭解決(ISDS)條文。

依照時程，三月完成談判後，日本與東協各國各別完成修訂協議書的簽署，日本政府預計將送今年秋天臨時國會獲得批准。待東協各國完成國內手續者，先行生效。

日本與東協的EPA名稱為ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement(AJCEP)，雙方自2005年開始談判，2008年起先後生效；日本共已與東協中7個國家完成了EPA，剩下柬埔寨、寮國、和緬甸。當時協議主要在貨物關稅調降、廢止，至於投資與服務自由化因歧見甚深，不得不暫緩。

日本經濟新聞分析，東協經濟正在成長，至2017年統計，日本企業在東協十國中約有1萬2500個分支機構，五年間增加了70%，但是各國間自由化的進展存在很大落差，日本政府希望透過官方協助打造較友善的東南亞商務環境。

以緬甸為例，緬甸自由化腳步慢，教育、建設、通訊服務、金融等新領域對外資的限制才在緩步放寬。若作為緬甸國內企業營運受到限制較少，但外資出資比卻不能超過35%，新的EPA若生效，將可望放寬外資投資比例。