梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



英國首相梅伊24日表示，原定27日表決脫歐協議將延後至3月12日前舉行，此消息惹惱許多議員，即使內閣要求梅伊下台，但梅伊表示英國脫歐後仍會續留在唐寧街。

梅伊24日在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）參加歐盟與阿拉伯國家聯盟高峰會時坦言，脫歐協議的「重要表決」可能無法在本周舉行，因為她的團隊仍在和歐盟官員協商，希望協議內容符合她對議員的承諾。她表示：「我的團隊將於周二（26日）重返布魯塞爾，因此我們本周無法在國會舉行重要表決，但我們保證3月12日前舉行。」

梅伊表示：「英國3月29日脫歐，這點仍在我們掌握之中，而這也是我們要做的事。」她強調，英國與歐盟仍持續進行正面的協商。

英國影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）表示：「這項進一步拖延重要表決的決定，充分顯現不負責任與承認失敗。國會不該坐視不管。」

工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）指控梅伊恣意浪費掉剩下的時間。柯賓在推文中指出，延後表決是為了強迫議員在爛協議和無協議脫歐中做出抉擇。他呼籲工黨應該和下議院議員合作，避免無協議脫歐並且打破僵局。

工黨議員伊薇特·古柏（Yvette Cooper）稱延後脫歐協議表決引發大混亂，英國一步步朝懸崖邁進，她質問「企業、公家單位和家庭該如何為這場亂局安排計畫？」

英國商會總幹事馬歇爾（Adam Marshall）認為，政府將表決時間設得離預定脫歐時間如此近，只留17天的通知時間讓各界迎接這一代最劇烈的經濟變化，實在難以置信。

內閣大臣上周告訴衛報，他們希望梅伊在5月地方選舉後下台，脫歐派也希望繼任者能更有系統接管後續協商過程。

梅伊表明英國完成第一階段脫歐後，她仍會繼續留在唐寧街10號，不過梅伊曾承諾議員，她不會參加下次選舉。

梅伊表示，她的工作不僅要帶領英國脫歐，她還必須同時處理內政。當被問到是否會在耶誕節前辭職，梅伊拒絕回答。