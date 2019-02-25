日本10月觀艦式邀中國 卻不邀南韓海軍

2019-02-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



防衛省海上自衛隊今年10月將舉行三年一度的觀艦式。日本媒體指出，日本海自P1巡邏機遭南韓射控雷達瞄準一事懸而未決，防衛省已決定今年不邀請南韓參加觀艦式。

日本海自觀艦式原則上三年舉行一次，會出動大量的海上自衛隊的艦艇與飛機，許多關係友好國家的海軍艦艇也會以「祝賀航行部隊」的名義獲邀參與。

「產經新聞」報導，防衛省邀請了美國、澳州、印、新加坡等國，也對中國大陸發出了邀約，唯獨沒有邀請南韓。上一次、2015年的海自觀艦式共有美、澳、印、法、韓的海軍驅逐艦參加，當時南韓派出了大祚榮號(Dae Joyeong, DDH-977)。

防衛省幹部表示，如果南韓針對射控雷達爭議作出有誠意的回應，仍可能邀請南韓參加，但若持續當前的僵局，將會非常困難。

去年12月發生日本海自P1巡邏機遭南韓射控雷達瞄準一事後，兩國防衛當局關係急速冷卻。日方指責，他們要求南韓避免類似事件再犯，南韓卻不承認有瞄準一事，反指責海自巡邏機「低空威嚇飛行」，並威脅若日本重複同樣行為，南韓將有強硬的應對。

日本認為南韓態度「不誠實」，防衛省海上自衛隊最大等級護衛艦出雲號，原本計畫四月前往釜山港的計畫也已宣告作廢。

自民黨國防委員會議員表示，觀艦式是海上自衛隊一等一重要活動，日本首相也會出席，若邀請了南韓，就會讓對方錯認日本已經原諒此事，除非南韓承認錯誤並道歉，否則不可能邀請南韓參加。