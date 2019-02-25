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英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國首相梅伊24日宣布再次延後脫歐協議的表決日期，歐盟對梅伊也日益惱怒。英國衛報報導，多數歐盟高層透露考慮延長21個月，如此一來，英國脫歐可能延至2021年。

英國脫歐談判時間越延越久，歐盟打算告訴梅伊，萬一英國下議院不斷否決她的脫歐提議，而且她也想延後脫歐時間的話，那麼英國可續留歐盟直到2021年。

三名歐盟消息人士透露，高層與許多政府支持，英國脫歐可從目前3月29日的截止時限，最久延長21個月，這21個月本是英國脫歐後的過渡期。目前歐盟與英國希望有辦法延長脫歐時間，避免無協議脫歐，並爭取時間討論愛爾蘭邊界問題。

英國議員建議讓英國再多留歐盟三個月，但歐盟官員認為三個月太短，不足以打破僵局。

一名歐盟官員表示：「如果諸位領袖有意延後脫歐……他們就不會在懸崖邊打滾，而是能確保有一段足夠的時間解決重大議題或面對難題。」

該名官員指出，延長21個月可以討論多邊金融架構，讓情況更簡單；歐盟執委會秘書長澤勒邁爾（Martin Selmayr）和多位歐盟官員都表支持。

歐盟日益不滿梅伊處理脫歐，歐盟高層知情人士認為，梅伊在英國敲定脫歐協議的機會頂多50%。

歐盟考慮讓英國脫歐再延長21個月，英國可能延至2021年才會脫離歐盟。美聯社
歐盟考慮讓英國脫歐再延長21個月，英國可能延至2021年才會脫離歐盟。美聯社
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