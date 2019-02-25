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七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

沖繩美軍普天間機場由沖繩縣宜野灣市搬遷至名護市邊野古的地方公投結束出爐，逾七成民意反對，反對票數超過43萬。不過，安倍政府已表示投票結果不會影響政府遷建方針，中央與地方的對立恐將再加劇。

美軍普天間機場計劃遷至名護市邊野古，日本政府已著手填海造地，但沖繩民眾以破壞生態環境為由激烈反對。沖繩縣知事玉城康裕希望借縣民投票明確體現反對的民意，迫使中央政府放棄搬遷。

本次地方公投在選票上有「贊成」、「反對」、「兩者皆非」3個選項。公投雖無強制力，若得票最多的選項數達到有資格投票者的四分之一，知事必須尊重投票結果，並將結果通知日本首相及美國總統。

沖繩的投票權人總數115萬3591人，四分之一門檻為28萬8397人。投票率52.48%，共60萬5394人投票。日本媒體事先預測皆指出公投將順利跨過門檻，反對票比率衝到多高才是重點。

投票結果在25日深夜1時左右出爐，根據NHK報導，反對43萬4273票、讚成11萬4933票、兩者皆非5萬2682票。反對票比率達71.73%，票數超過玉城在知事選舉拿到的39萬6000票。

不過，日本官房長官菅義偉上週五曾重申日本政府方針，不論投票結果如何，為維持日美同盟威懾力等原因，將繼續搬遷工程。共同社報導，投票結果推估最少還要1小時才會知道，只要玉城提出拜會，安倍將調整行程在本周內舉行會談，並再次說明遷建是消除普天間基地危險唯一的對策，尋求其理解。

日本媒體分析，視中央應對情況，可能影響到4月的眾院沖繩3區補選和7月的參院選舉。

這是日本史上第二次地方公投，第一次也在沖繩，1996年針對修正美日地位協定與縮小駐日美軍基地詢問縣民意見，該次投票的投票率為59.53%，讚成票達89.09％。

投票率沖繩公投
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