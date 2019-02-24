經濟解析／金正恩如何從魯蛇搖身成為全球新A咖

2019-02-24 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



北韓領導人金正恩與美國總統川普27日將在越南舉行「川金二會」，去年兩韓展開會談以來，金正恩這位一度被孤立隔絕的領袖搖身變成高人氣A咖，從北京、新加坡到河內，各國政府都希望與他建立關係。

金正恩從魯蛇升級為各國鋪紅地毯爭相歡迎的貴客，證明他已成功從軍事將領手中奪取權力，也凸顯他振興國內經濟的渴望。北韓在他的祖父與父親領導下，經濟因饑荒、計畫經濟及軍事擴張而欲振乏力。

金正恩並非透過示弱來掌控北韓，他在位時期的特徵是無情整肅，包括處決姑丈張成澤、謀殺兄長金正男。金正恩鞏固大權讓他有了推動經濟與政府改革的空間。

北韓叛逃者、韓國發展銀行（KDB）兩韓經濟合作研究部門資深經濟學家金英姬表示：「若你想了解金正恩的現在，必須先了解他的過去。」

金英姬說，金正恩難以理解父親為何不常出國？想了解為何北韓這麼窮？金正恩曾想，若有朝一日成為國家元首，一定將北韓治理得比父親主政時期好。

金正日統治時期實施「軍事第一」政策，全力發展核武，金正恩掌權七年來則引導國家將重心轉移至發展經濟。北韓在2017年成功試射洲際彈道飛彈後，宣布「完成」核武計畫，由此北韓啟動了與美國的會談，並宣布新提振經濟策略。