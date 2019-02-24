川金會倒數3天！北韓：談判若無果 美失難得歷史機遇

2019-02-24 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



北韓官方中央通信社（KCNA）在「川金二會」舉行前3天發出警告說，若美國未能於進行中的核談判中取得積極成果，將失去一個「難得的歷史性機會」。

該官媒24日在一篇評論文章中譴責美國民主黨與其他懷疑論者，以「毫無根據的故事與錯誤資訊」破壞談判，並稱川普政府不應忘記「去年的教訓，當時遭對手勢力左右，使得雙邊談判陷入僵局」。

文章中說道：「若當前美國政府看別人的臉色、聽信他人，恐面臨與DPRK改善關係與世界和平的夢想破滅，錯過了難得的歷史機遇。」DPRK是北韓官方名稱「朝鮮民主主義人民共和國」的英文名稱縮寫。

上述文章發表之際恰逢美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）上月向國會表示，他認為北韓不太可能完全放棄核武計畫，因平壤領導人認為它對政權生存至關重要。

這篇評論文章並否認北韓在進行的談判中，正發展遠程飛彈計畫及持續生產核燃料與核材料的猜測。