川金會倒數3天！北韓：談判若無果 美失難得歷史機遇
北韓官方中央通信社（KCNA）在「川金二會」舉行前3天發出警告說，若美國未能於進行中的核談判中取得積極成果，將失去一個「難得的歷史性機會」。
該官媒24日在一篇評論文章中譴責美國民主黨與其他懷疑論者，以「毫無根據的故事與錯誤資訊」破壞談判，並稱川普政府不應忘記「去年的教訓，當時遭對手勢力左右，使得雙邊談判陷入僵局」。
文章中說道：「若當前美國政府看別人的臉色、聽信他人，恐面臨與DPRK改善關係與世界和平的夢想破滅，錯過了難得的歷史機遇。」DPRK是北韓官方名稱「朝鮮民主主義人民共和國」的英文名稱縮寫。
上述文章發表之際恰逢美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）上月向國會表示，他認為北韓不太可能完全放棄核武計畫，因平壤領導人認為它對政權生存至關重要。
這篇評論文章並否認北韓在進行的談判中，正發展遠程飛彈計畫及持續生產核燃料與核材料的猜測。
文中還指美方懷疑者的意圖是「損害」當前政府的外交政策，並稱綜觀美國歷史，沒有一個政權試圖妥善解決與北韓的關係。「若即將到來的北韓與美國談判無果而終，那麼美國人民將永遠無法消除使他們陷入恐慌的安全威脅，然後將責任推給那些應負責的人。」
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