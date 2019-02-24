孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



一架由孟加拉首都達卡飛往杜拜的孟加拉航空班機24日驚傳劫機，在緊急迫降後，150名旅客均安。

空軍少將哈珊告訴法新社：「150名旅客現在都已安全疏散。」這架由孟加拉首都飛往杜拜的BG147班機在24日驚傳劫機事件，劫機男子的意圖不明。