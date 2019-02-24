談教士性侵兒童案 教宗：令人想起活人獻祭

2019-02-24 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



天主教教宗方濟各24日在梵蒂岡「在教會內保護兒童」會議閉幕談話中說，侵犯兒少信徒的神職人員是「撒旦的工具」，並懇請人們「絕對正視」每個可能的案例。方濟各說，兒少信徒遭性侵案，使他想起用兒童作為犧牲的古代宗教儀式。

他說：「這使我想起曾在一些文化裡隨處可見的殘忍宗教儀式。」

在接下來幾周，梵蒂岡將依據與會人員的經驗，發布一份具體因應措施，處理涉嫌性侵兒少信徒的神職人員。

教宗指出，拯救受害者是優先要務，全世界主教都將收到一份全新而清楚的指導方針，迫使他們有所行動。

教宗也允諾將終結一切隱瞞，讓每一個加害者都接受制裁，他說：「對孩子們受到的傷，我們難辭其咎。孩子們原先認為能在神職人員那兒尋得心靈上的指引，卻碰上了折磨，他們沒人聞問的哭聲，會使因偽善和權力而腐壞的心為之震動。我們的責任是專注聆聽這些緘默而哽噎的哭聲。」

方濟各2013年就任時，就呼籲教廷需對此採取行動，但批評者認為，方濟各並未盡力讓涉嫌包庇性侵案的主教們負起責任。

BBC報導，過去數十年，世界各地據信有成千上萬受害者遭神職人員性侵，教會則涉嫌隱瞞。

梵蒂岡21日召開「在教會內保護兒童」會議，有超過130個國家的主教出席。