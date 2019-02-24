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逾半難民難遣返 德國擬修法掌握

2019-02-24 21:17台灣醒報 記者張遊心╱台北報導

德國不再接納難民。 圖截自網路
德國不再接納難民。 圖截自網路
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德國，超過一半的外來難民去年無法遣返母國！根據報導，2018年德國欲遣返的難民和不符庇護資格者，約有5萬7千人，而過去一年有逾半難民因人間蒸發、身上沒有文件、生病等原因而無法遣送母國。德國內政部長霍斯特•傑霍夫表示，期盼能夠透過電子腳鐐、羈押等方式來掌握他們的行蹤。

德不再接納難民

2015年，來自中東和非洲的大量難民湧入德國，主要來自敘利亞、伊拉克、阿富汗等地，因戰亂而被迫逃離家園。在德國總理梅克爾人數不設上限的歡迎政策下，百萬難民在德國引發林林總總的社會問題，如今德國不再鼓勵難民前來，並且加速遣返不合庇護資格者，但過程並不順利。

根據德國《財經新聞報》報導，在過去一年有30,921人沒有被遣返，而其中有26,114 人是必須遣返離開德國。許多遣返案在移交給警方時因遣返日期的變更遭取消，也有超過7000件在當天遣返的班機起飛前遭取消。

立法掌握難民行蹤

遣返不成的主要原因有：找不到人、生病或身上沒有文件。德國內政部長霍斯特•傑霍夫在《畫報》的訪問中批評，認為此遣返結果是無法接受的。遣送不成的難民，由於身上沒有旅行證件或者突然人間蒸發，因此各邦政府無法將他們移交給警方。傑霍夫表示，這是無法容忍的，也說明，需要立即處置。

根據德國《時代》報導，有3,220名欲遣返的難民由於他們的反抗而被迫中止。傑霍夫表示，他期望能夠在4月時於內閣會議中擬出一份「完整的遣送法案」，內容針對危險分子、恐怖嫌疑犯與持有假身分文件的人，能夠於準備遣返前羈押。至於在德國犯案但無法被遣送的移民，計畫能夠以電子腳鐐、活動空間的限制和申報義務來予以監控。

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德國難民內政部
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