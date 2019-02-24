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回顧平成的30年 日皇明仁感謝國際曾給日本的溫暖援助

2019-02-24 18:59聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日皇明仁即位滿30年，圖為日皇明仁年初率皇太子德仁夫婦及其他成年皇族接受民眾新年...
日皇明仁即位滿30年，圖為日皇明仁年初率皇太子德仁夫婦及其他成年皇族接受民眾新年參賀，大批民眾手持天皇陛下萬歲的旗子。 東京記者蔡佩芳／攝影
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日皇明仁即位滿30年，回首來時路，那些堅強走過天災的民眾，及對災區伸出援手民眾的姿態，是他在位期間難忘的記憶之一。他向國際間曾對日本寄予關心的人們表示他由衷感謝，祝願日本與全球人們的安寧與幸福。

明仁1989年1月7日即位後，開啟長達30年的平成年代，將於4月30日退位；皇太子德仁親王於5月1日即位新日皇。

日本政府午後在東京都千代田區的國立劇場，為明仁舉行在位30年紀念儀式。日皇明仁偕皇后美智子出席。除了日本首相安倍晉三等政府三權首長外，國會議員、經濟界代表及各國駐日大使等約1100人出席。日皇明仁與皇后美智子上午則在皇居松之間接受皇族們的祝福。

日皇明仁表示，平成30年間，日本在國民渴望和平的強烈意念支持下，成為近現代唯一沒有經歷戰爭的時代。但這並不是平順的時代，而是面對許多預想不到困難考驗的時代。世界進入氣候變遷的周期，日本面對許多自然災害的襲擊，加上高齡化少子化的人口結構改變，許多社會現象是過去不曾經歷。

日皇明仁說，日本受到島國特殊的恩惠培育出獨特的文化，面對全球化的世界，也更進一步的對外開放，以智慧尋找自己的定位，用誠意與其他國家建構友誼。

他自即位以來，邊祈求國家安寧與人民的幸福，不斷思考「象徵天皇」所應做的事情。但是，探索日本憲法所賦予的「象徵天皇」定位之路沒有止盡，希望今後，他的繼任者們繼續補充時代的象徵意義，展現下個時代、再下一個時代的時代象徵。

到目前為止，他所有的任務都是在國家組織的同意和支持下才能做到的。他之所以能做到他應作的事，必須感謝對於他作為國家統合的象徵感到驕傲與喜悅的國民，以及過去至今日本人長年以來所創造出日本這個國家的水平。

日皇明仁並提到，災難不斷的30年間，那些堅強走過天災的民眾，及那些對災區伸出援手民眾的姿態，是他在位期間難忘的記憶之一。他也趁此機會向在國際間曾對日本寄予關心的人們致謝。許多國家、國際機關與地區都溫暖的給予日本援助，他由衷感謝，祝願日本與全球人們的安寧與幸福。

安倍在紀念儀式致詞時說，這30年來，明仁作為國家與人民整體象徵，真心誠意地完成各項公務，始終與民眾同在。將明仁一路走來的步伐銘刻在心的同時，他已下定決心，在劇烈變動的國際情勢中，將打造一個充滿希望、值得驕傲的日本輝煌未來。

此外，NHK報導，宮內廳廳舍所擺放接受民眾留言祝福的留言本，今天多達8000人前來留言。

日皇明仁記憶
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