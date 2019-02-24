回顧平成的30年 日皇明仁感謝國際曾給日本的溫暖援助
日皇明仁即位滿30年，回首來時路，那些堅強走過天災的民眾，及對災區伸出援手民眾的姿態，是他在位期間難忘的記憶之一。他向國際間曾對日本寄予關心的人們表示他由衷感謝，祝願日本與全球人們的安寧與幸福。
明仁1989年1月7日即位後，開啟長達30年的平成年代，將於4月30日退位；皇太子德仁親王於5月1日即位新日皇。
日本政府午後在東京都千代田區的國立劇場，為明仁舉行在位30年紀念儀式。日皇明仁偕皇后美智子出席。除了日本首相安倍晉三等政府三權首長外，國會議員、經濟界代表及各國駐日大使等約1100人出席。日皇明仁與皇后美智子上午則在皇居松之間接受皇族們的祝福。
日皇明仁表示，平成30年間，日本在國民渴望和平的強烈意念支持下，成為近現代唯一沒有經歷戰爭的時代。但這並不是平順的時代，而是面對許多預想不到困難考驗的時代。世界進入氣候變遷的周期，日本面對許多自然災害的襲擊，加上高齡化少子化的人口結構改變，許多社會現象是過去不曾經歷。
日皇明仁說，日本受到島國特殊的恩惠培育出獨特的文化，面對全球化的世界，也更進一步的對外開放，以智慧尋找自己的定位，用誠意與其他國家建構友誼。
他自即位以來，邊祈求國家安寧與人民的幸福，不斷思考「象徵天皇」所應做的事情。但是，探索日本憲法所賦予的「象徵天皇」定位之路沒有止盡，希望今後，他的繼任者們繼續補充時代的象徵意義，展現下個時代、再下一個時代的時代象徵。
到目前為止，他所有的任務都是在國家組織的同意和支持下才能做到的。他之所以能做到他應作的事，必須感謝對於他作為國家統合的象徵感到驕傲與喜悅的國民，以及過去至今日本人長年以來所創造出日本這個國家的水平。
日皇明仁並提到，災難不斷的30年間，那些堅強走過天災的民眾，及那些對災區伸出援手民眾的姿態，是他在位期間難忘的記憶之一。他也趁此機會向在國際間曾對日本寄予關心的人們致謝。許多國家、國際機關與地區都溫暖的給予日本援助，他由衷感謝，祝願日本與全球人們的安寧與幸福。
安倍在紀念儀式致詞時說，這30年來，明仁作為國家與人民整體象徵，真心誠意地完成各項公務，始終與民眾同在。將明仁一路走來的步伐銘刻在心的同時，他已下定決心，在劇烈變動的國際情勢中，將打造一個充滿希望、值得驕傲的日本輝煌未來。
此外，NHK報導，宮內廳廳舍所擺放接受民眾留言祝福的留言本，今天多達8000人前來留言。
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