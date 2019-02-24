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生物多樣性遽減 全球恐鬧饑荒

2019-02-24 18:37台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

聯合國的一份報告指出，全球的生物多樣性已經急速衰退，需要各國一起修法管理！該報告發現，全球的農牧業過度仰賴特定物種，若發生流行病，很有可能導致全球性飢荒。發佈報告的糧農組織表示，世界各國應致力於發展永續農牧業，並落實於法律中，才能避免危機發生。

根據英國《獨立報》報導，聯合國糧農組織在審視91個國家提供的各項數據後發現，建構人類糧食基礎的動、植物與微小有機體，並沒有受到良好的保護。他們認為，若各國再不採取行動，很有可能導致全球性飢荒。

數據顯示，在過去20年間，全球約20%的耕地出現減產的情形。糧農組織秘書長達席爾瓦指出，人類管理與使用土地的方式是造成生物多樣性衰減的主要元兇。其他幫兇則包含水資源的濫用、污染、過度耕種與氣候變遷。該報告發現，全球約2/3 的農業產量目前僅由9種作物支撐。他們認為，只要其中一種作物發生病變，全球就會陷入飢荒。

《聯合國新聞》指出，除了作物外，動物也有過度仰賴數個物種的問題。全球更有超過一半的魚類有滅絕的危機。而協助食物供應鏈維持正常的動植物，如授粉者和某些害蟲的天敵，也面臨龐大的生存危機。

糧農組織表示，多數國家都對有機農業、永續土地管理、恢復生態系統等作法有興趣，在國內也有相關的政策，但在法律或基礎建設上並沒有足夠的資源來執行。他們因此呼籲世界各國聯合推動支持生物多樣性的全球倡議，並使政府、農夫、消費者進行合作，才能避免全球性飢荒的發生。

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聯合國氣候變遷水資源
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