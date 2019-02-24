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拒無協議脫歐 英3閣員認應延後脫歐

2019-02-24 16:49台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英國政界對於如何脫歐一事再現強烈分歧！不滿於英國議會在過去數個月以來無法就脫歐協議一事達成共識，三名內閣閣員23日投書《每日郵報》表示，若梅伊無法讓議會達成共識，他們將反對政府政策，並支持延宕英國脫歐日期的法案。

延遲脫歐時程

根據英國《獨立報》報導，英國首相梅伊若無法在3月29日脫歐大限前完成脫歐協議，就會直接面對無協議脫歐，而不是延宕脫歐日期。但商務大臣克拉克、就業及退休保障大臣魯德與司法大臣高克23日在《每日郵報》拋出震撼彈，建議梅伊若無法與歐盟達成協議，應該延遲脫歐時程，而不是在無協議的狀況下貿然退出歐盟。<

有鑒於英國下議院將於下週針對梅伊與歐盟達成的新協議進行投票，此三人的投書被認為是給梅伊與其他脫歐立場堅定議員的一個警告。《獨立報》指出，多數立場較溫和的保守黨員也同意三人的做法，並紛紛致信給保守黨黨鞭史密斯，表示若梅伊的協議再次被封殺，他們將投票同意延長英國脫歐時程。

《英國廣播公司》指出，保守黨前任閣員萊特溫爵士與工黨庫柏議員已經針對脫歐協議提出一項修正案，若英國無法在3月中之前就脫歐協議達成共識，英國國會將有權延遲脫歐的日期。這項修正案將在27日一併與梅伊的新脫歐協議進行表決。

因為脫歐而退出保守黨的無黨籍議員蘇布里指出，三位內閣閣員的投書顯示脫歐是個徹底的災難因為「連政府最高層都無法達成共識」，才會迫使他們選擇在媒體表達意見。脫歐立場堅定的保守黨黨員布里格登則呼籲他們立刻辭職，因為「他們正在反對政府政策，甚至威脅要在下週投票抵制」。

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