委內瑞拉情勢緊繃 民主黨態度謹慎

2019-02-24 16:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合23日電



美國應如何應對委內瑞拉局勢，共和黨支持川普政府立場，但民主黨國會議員看法不一。 路透社 分享 facebook

委內瑞拉總統馬杜洛政府拒絕美國2000萬元的人道援助物資入境，加劇他與美方承認的委國臨時總統瓜伊多（Juan Guaid）支持者緊張情勢；美國兩黨議員則對委國局勢各陳己見。

古巴裔的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐熱切關注委國情勢；匿名助理說：「這對古巴裔的參議員來說，是攸關個人的問題；他的推文被委國人嚴肅看待，且獲得廣泛委國人的明確支持。」

魯比歐力促川普總統支持委國，前年邀請委國政治犯、瓜伊多金主羅培茲（Leopoldo Lpez）的妻子訪美。

共和黨議員常批馬杜洛政府，但力度都不及魯比歐；多數美國官員對委國事務保持低調，國安顧問波頓則推文譴責馬杜洛對人道援助的回應，造成更多平民死傷、暴徒四起且人民亟需的藥品和糧食遭焚毀，籲國際祭出更多制裁。

對委國立場強硬的波頓寫道，「委國軍方可以選擇擁抱民主、保護平民並接受人道援助，或面臨更多制裁且更孤立」，籲支持馬杜洛的委國軍方轉而擁護瓜伊多。

副總統潘斯（Mike Pence）25日將出訪哥倫比亞，演講重申美方支持瓜伊多；他以西班牙文和英文推文寫道「我們和你在一起。」

川普則推文寫道「天佑委國人民。」

民主黨內部對委國政權移轉的看法分歧，戒慎美軍可能介入；2020年大選參選人、佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)險些形容馬杜洛為獨裁者，招致佛州同黨議員批評，當地有許多拉丁裔選民；他籲委國舉辦選舉，警告使用暴力。

參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）和馬里蘭州參議員卡定（Ben Cardin）呼應當局對瓜伊多的支持，但2020年民主黨總統參選人、參議員賀錦麗（Kamala Harris，加州）反對美軍介入。