關閉與巴西邊界後 委國總統宣布與哥倫比亞斷交

2019-02-24 16:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合23日電



委內瑞總統馬杜洛宣布斷絕與哥倫比亞的外交關係，並將驅逐哥國駐委使館的工作人員。圖為委瑞拉士兵棄與哥倫比亞邊境哨所。 美聯社 分享 facebook

委內瑞拉局勢緊張，總統馬杜洛23日在集會上指責哥倫比亞借道給美國運來救援物資，宣布斷絕與哥倫比亞的外交關係，並將驅逐哥國駐委使館的工作人員；在此之前，馬杜洛亦宣布關閉與巴西的邊界，阻止救援物資流入；有報導指出，在人道救援物資所引發的衝突中，最少五名負責邊防的委內瑞拉士兵離開哨崗。

據悉，美國已向哥倫比亞東北部接壤委內瑞拉的邊境城市庫庫塔運送數百噸物資，23日強行運入委內瑞拉；但馬杜洛堅拒之餘，並斥責這是「推翻政府的策略」。

報導指出，離開崗哨的委內瑞拉士兵都是在與哥倫比亞接壤的跨境西蒙玻利瓦爾國際大橋（Simon Bolivar International Bridge）站崗；除了離開哨站外，他們更要求哥倫比亞移民官員求助，可能是欲尋求庇護。

其中一名士兵表示，已花了好幾天思考這件事（離開哨崗），同時呼籲其他士兵與他一道放棄對馬杜洛的支持。

另方面，馬杜洛23日透過通過推特，鼓勵委內瑞拉人民「動員起來」，號召人們「走上街頭，用良心和快樂來捍衛我們的獨立」。

支持馬杜洛的委內瑞拉人民響應他的請求，在首都卡拉卡斯有數千人集會，以表示對馬杜洛的支持。

馬杜洛聲稱「美國帝國對其傀儡所採取的行動，是企圖從內部挑釁，他們希望產生一場民族騷動，但他們的目的根本沒法實現」。

自任為臨時總統的瓜伊多當天帶領數千名志願者前往哥倫比亞邊境收取至少200噸人道援助，主要是食品和藥品，並宣稱這是他的巨大成就，然而卻引發了緊張局勢的加劇。在邊境城鎮烏雷尼亞（Urena），委內瑞拉反對派示威者與安全部隊，23日一早就緊張對峙，並爆發衝突。