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加大施壓力道…美國揚言驅逐委內瑞拉軍頭在美家人

2019-02-24 16:39世界日報 編譯盧炯燊／綜合23日電

委內瑞拉阻人道救援物資進入加深美國和馬杜洛政府的衝突，美警告會逐委國高級將領在美...
委內瑞拉阻人道救援物資進入加深美國和馬杜洛政府的衝突，美警告會逐委國高級將領在美家人。 路透
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委內瑞拉阻止人道救援物資入境加深了美國和馬杜洛政府的衝突，華府也加大向支持總統馬杜洛的委國軍方高級將領的施壓力道，點名六位可以放行救援物質的高級將領若繼續做馬杜洛的馬前卒，他們在美國生活的家人將會被驅逐出境。

邁阿密先驅報（Miami Herald）報導，川普政府點名的六名將領，如果他們拋棄馬杜洛，允許非政府組織分發救援物資，他們會獲美國撤銷裁制，不過川普總統同時警告，「如果他們不這樣做，就會失去一切」。

佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）上周就點出這六個委國將領名字，包括國防部長帕德力諾（Vladimir Padrino）、海軍上將塞巴洛斯（Remigio Ceballos）、海軍部長西馬德維拉（Giuseppe Alessandrello Cimadevilla）及另外三位少將，美國官員稱他們是允許援助物資進入委內瑞拉的關鍵人物。

邁阿密先驅報指出，這六個人當中，部分有家人在美國居住，但不清楚是否全在邁阿密。

美國政府一名高層官員22日向媒體表示，政府已經收集有家人在邁阿密、加勒比及西半球地區等地的委國軍方領袖資料；他說：「他們將不得不回去，在他們所施加的痛苦中生活。」

而委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaid）至今仍在試圖迫使軍方允許人道主義援助物資進入該國。

另方面，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）取消原定的南韓之行，專注於委內瑞拉局勢的發展。他在社交媒體關注說，「現在是委內瑞拉軍隊允許人道援助通過邊境的時候了；正如瓜伊多所說，聯同我們拯救委內瑞拉人生命的人，才是真正的愛國者。」

而在委內瑞拉，警方和軍方在與哥倫比亞接壤邊境處與示威者發生衝突；隨著緊張局勢不斷升級，全副防暴裝備的安全部隊向反對派分子發射催淚瓦斯，反對者則投擲石塊還擊。

委內瑞拉邁阿密
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