中俄同聲警告動盪委內瑞拉 大國博弈點燃全球危機？

2019-02-24 16:36 世界日報 編譯中心／綜合23日電



人道物資進不來，委國軍方與反對派恐在邊界攤牌，可能演變成大國博弈的全球危機。 美聯社 分享 facebook

自我任命為委內瑞拉代理總統的瓜伊多（Juan Guaido）竭力突破邊境封鎖，欲讓人道援助進入委國，使得委內瑞拉軍方與反對派在哥倫比亞邊界攤牌，這一拉美小國的政局動盪有可能演變成大國博弈的全球危機。

人道援助目前已成為美國和多個鄰國支持的瓜伊多與社會主義派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之間僵持的關鍵。馬杜洛否認委內瑞拉有人道危機問題，堅認人道援助是一場作秀，也是美國入侵的託辭。

中國和俄羅斯作為馬杜洛的最大支持者，一直認為人道援助不應強行進入委內瑞拉，以免產生暴力衝突，他們也明確反對軍事干預委內瑞拉。

中國外交部發言人耿爽在每日例行記者會上表示，委內瑞拉政府已「維持冷靜且行事克制」，有效地避免大規模的衝突出現。他說，「如果所謂的援助物資強行進入委內瑞拉，若因此釀成暴力與衝突，這將會造成嚴重的後果。這並非是任何人所樂見的情況」。

他說，「中國反對軍事干預委內瑞拉，並反對造成緊張或甚至動盪不安的行動」。

俄羅斯則警告瓜伊多正在走「一條直接通過無法無天和流血衝突的路」，「它會帶來很多災難性後果」。

據報導，中國的國家銀行在2005至2017年間向委內瑞拉借出了620多億美元貸款。馬杜洛和俄羅斯總統普亭則在上月就俄羅斯向委內瑞拉出口小麥達成協議，並在委內瑞拉石油和礦產領域簽訂了價值60億美元的合約。在石油產量豐富的年代，委內瑞拉從戰機到坦克再到可移動的火箭發射器，都是向俄羅斯購買。

中國和俄羅斯作為馬杜洛的最大支持者，一直認為人道援助不應強行進入委內瑞拉，也明確反對軍事干預委內瑞拉。 路透社 分享 facebook

美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）的俄羅斯及歐亞事務資深總監梅里亞姆．蘭斯科伊指出，俄羅斯轟炸機最近在委內瑞拉出現，是為了提醒美國，俄羅斯仍有能力將其軍事力量投放到西半球。但俄羅斯的這一策略性舉動，已令華府不悅。

儘管如此，分析人士認為，美俄之間的直接對峙可以避免，因為委內瑞拉的諸鄰國可能在這場危機中扮演一定角色。