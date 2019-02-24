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美救援物資闖委國失敗！車隊進境內僅數公尺就停下

2019-02-24 11:39聯合報 記者季晶晶╱即時報導

委內瑞拉反對派抗拒政府禁令，試圖強行護送食品和藥物等美國人道救援物資入境，周六（23日）在邊境地區與政府部隊起衝突，造成至少四人死亡、數十人受傷。

超過20名邊境守衛逃進哥倫比亞，尋求政治庇護，其他效忠總統馬杜拉的維安部隊成員使用催淚瓦斯和塑膠子彈，擊退抗議民眾並阻擋運送物資的車隊。

車隊裡有三輛卡車，在靠近委國和哥倫比亞之間桑坦德大橋（Santander）的第一個邊境檢查哨時，被催淚瓦斯榴彈射中而起火燃燒。大橋兩頭都有人受傷。

在南部地區，反對派人士聲稱物資已進入委國，但雖有兩輛卡車駛離巴西，卻在進邊境後僅幾公尺的國民兵檢查哨停了下來，沒人接收得到物資。

在維安部隊後面的邊境城聖艾倫納德瓦伊倫市（Santa Elena de Uairen），暴亂最為嚴重，親政府的武裝勢力和國民兵分頭驅散反對派支持者。根據人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal），砲火造成至少4死18傷。鎮上醫院人滿為患。嘗試讓物資車隊入境的努力，周五（22日）在同一地區引發第一波傷亡，因為阻擋物資的軍隊對抗議人士開火。

苦於超級通膨、食物短缺和饑餓的委國很需要人道救援物資；反對派領袖同時希望，把物資運進來可以削弱馬杜洛威權，促使維安部隊叛變。

邊境騷亂肆虐之際，馬杜洛在首都辦造勢大會，堅稱自己「比以前更強大」，稱將運進物資的志工是「叛徒」。他譴責物資是美國人想顛覆他的政府的藉口，並宣布與哥倫比亞斷交 。他演講之後偕妻子在台上起舞，表現出對催淚瓦斯落在邊境地區漠不關心。

委內瑞拉反對派抗試圖強行護送美國救援物資入境，在委國和哥倫比亞之間的桑坦德大橋上...
委內瑞拉反對派抗試圖強行護送美國救援物資入境，在委國和哥倫比亞之間的桑坦德大橋上遭到政府部隊阻止。取自美國安顧問波頓推特
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哥倫比亞委內瑞拉斷交
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