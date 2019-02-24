一對一會談川普總讓步！ 金正恩「把他單獨弄進房間」

2019-02-24 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普在一對一會談時常見驚人讓步。外界擔心北韓領導人金正恩可能利用川金二會的機會，誘川普做出犠牲過大的承諾。圖為南韓餐館懸掛有川金二人照片的歡迎布條。路透 分享 facebook 自美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡舉行峰會以來，川普展現出一個傾向：一對一會面時，他經常做出驚人讓步。彭博資訊評論，兩人即將再度單獨會面，這將是金正恩的大好機會。

川普去年12月和土耳其總統厄多安通電話，當場同意自敘利亞撤軍；在那之前，川普與俄羅斯總統普亭單獨會面後舉行聯合記者會，駁回自家情報單位對俄羅斯指揮駭客行動干預美國2016年大選的調查報告。

川金二會在即，川普的高級幕僚將設法確保這次不會有最後一分鐘的大放送。但對北韓來說，川普的讓步習慣代表可以好好利用的機會。

小布希總統時代的北韓問題談判代表希爾說：「北韓的確想把川普單獨弄進房間，看能否有所得。如果新加坡說明了什麼，那就是川普凡事都想自己談。」

去年6月的川金會，川普接受措詞模糊的「朝鮮半島完全無核化」，而他光是同意兩人會談，就讓金正恩取得無價的公關勝利。川普還取消與南韓的聯合軍演，甚至用金正恩的形容詞，稱那些「戰爭遊戲」既昂貴又「挑釁」。

匿名的川普政府高階宫員表示，金正恩及其團隊似乎希望舊戲重演，他們和美國特使畢根的會談，至今少有讓步。該名官員表示，現在很擔心金正恩會提出當下聽起來很棒的條件，誘川普投桃報李，做出過大的犧牲。

官員多半擔心駐南韓的3萬美軍。金正恩可能利用川普不喜美軍派駐海外的心理，取得部分或全部撤軍的承諾，做為談成簽署和平協議的一環。

美國智庫「捍衛民主基金會」資深研究員麥克斯威爾說：「最重要的是打消川普的想法，覺得他能沒有工作層級奠基就談成協議。」

麥克斯威爾在內的觀察家指出多項證據說明北韓策略，包括畢根2018年8月被任命為北韓問題談判代表後，北韓一直拒絕見他，今年1月才首次正式會談，且直至距離川金二會僅剩數周，才針對峰會協議展開複雜談判。