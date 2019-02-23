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委國邊界對峙升高 軍人離開崗哨逃進哥倫比亞

2019-02-23 23:05聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

兩名委內瑞拉士兵自邊界崗哨逃出，進入哥倫比亞境內後被喝令趴地。（法新社）
兩名委內瑞拉士兵自邊界崗哨逃出，進入哥倫比亞境內後被喝令趴地。（法新社）
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委內瑞拉的邊界緊張23日進一步升高，現任總統馬杜洛拒絕讓人道物資進入，下令關閉一部分邊界。反對派領袖瓜伊多率領的勢力試圖闖關，兩方人馬在委國和哥倫比亞邊界的衝突可能一觸即發。

英國廣播公司報導，看守邊界檢查站的軍人逃離崗哨進入哥倫比亞境內遭拘留，目前已有3人離開職務。

委國國民兵在哥國邊界對試圖逃離的民眾噴灑催淚瓦斯。瓜伊多呼籲支持者赴邊界協助搬運食物和藥品等人道物資，民眾在邊界「軟硬兼施」，有人苦苦哀求軍人讓開路來，有人對軍隊扔石塊。

參與人道物資搬運的瓜伊多支持者，23日在哥倫比亞邊界對委國軍隊喊話，試圖曉以大義...
參與人道物資搬運的瓜伊多支持者，23日在哥倫比亞邊界對委國軍隊喊話，試圖曉以大義。（歐新社）
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哥倫比亞軍人委內瑞拉
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