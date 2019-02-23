委國邊界對峙升高 軍人離開崗哨逃進哥倫比亞

相關新聞
金正恩出發了 火車經中國由北到南3天抵河內2019-02-23 19:45
歐盟阿盟將舉行高峰會 脫歐議題恐搶戲2019-02-23 19:39
#我也是維吾爾人集會 籲艾爾段採取行動2019-02-23 22:49
印度航空展停車場大火 逾300輛車燒毀2019-02-23 22:27
川金二會國際媒體中心啟用 可容納逾3000記者2019-02-23 22:26
德樞機主教承認 教廷銷毀神父性侵兒童檔案2019-02-23 22:11
人道物資進不來 委國軍方與反對派恐在邊界攤牌2019-02-23 21:27
已延後一週 奈及利亞總統大選登場2019-02-23 20:37
法軍非洲馬利發動突襲 擊斃蓋達指揮官2019-02-23 19:12
海地示威再起 警方發射催淚瓦斯驅離民眾2019-02-23 19:11
赴越會川普 金正恩已乘列車出發2019-02-23 19:09
200多名印度人喝私酒中毒 至少84人死2019-02-23 17:33
川金二會在即 川普不考慮裁減南韓駐軍2019-02-23 16:41
委國物資問題瀕臨期限 兩派人馬各辦演唱會互嗆2019-02-23 15:38
瓜伊多越境出席援助活動 委關閉哥倫比亞邊界2019-02-23 15:37
川金二會27日登場 傳越南大動作迎金正恩專列2019-02-23 15:05
影／川金二會少不了這一味？越南人力推河粉2019-02-23 13:37
美中談判延長賽 川習會預計下月在佛州2019-02-23 13:25
瓜地馬拉第一夫人 涉收非法獻金2019-02-23 13:25
川金會 川普：不會談論撤駐韓美軍2019-02-23 13:19
蘇丹動盪不安 總統宣布緊急狀態解散政府2019-02-23 12:43
英國脫歐遲未定案 閣員喊話應延後期限2019-02-23 12:42
韓媒：美國稱凍結大規模殺傷武器 川金會議題2019-02-23 12:18
英未成年少年姦殺女童 法官裁定公布凶手姓名2019-02-23 12:16
淘汰農藥採友善農法 也夠養活全歐洲人2019-02-23 11:25
我友邦瓜地馬拉第一夫人涉收非法獻金遭調查2019-02-23 10:39
日大臣國會遲到3分鐘 遭杯葛5小時抗議2019-02-23 10:22
剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費2019-02-23 10:12
川金會：川普不談撤駐韓美軍 又稱談判桌上什麼都談2019-02-23 09:39
川普提名現駐加大使 出任駐聯合國大使2019-02-23 08:24
委國雙包政府 美援前尬音樂2019-02-23 00:27
川金二會／飛天或遁地 金正恩到河內搞玄機2019-02-23 00:24
川金二會／定義去核化 美朝關係將達新高點2019-02-23 00:17
川金二會／美朝攻防重點 北韓核武清單2019-02-23 00:12
強震襲擊厄瓜多與秘魯邊境 規模7.52019-02-22 23:30
印度樞機主教承認教會性虐醜聞遍布全球2019-02-22 23:22
中共與沙烏地簽署280億美元合作協議2019-02-22 22:48
反猶太主義爭論加劇 英國工黨已9名議員退黨2019-02-22 22:35
「印度若攻擊將全力反擊」 巴國軍方嗆聲印度2019-02-22 22:33
熱門文章
讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...2019-02-23 10:00
女生真的香香的！ 日本研究：這年紀後體香會消失2019-02-23 16:25
驚！將狼誤認為狗 工人救牠還讓睡腿上2019-02-23 13:00
中美最新磋商出現新情況 3細節瞧端倪2019-02-23 14:32
1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？2019-02-23 12:10
金正恩出發了 火車經中國由北到南3天抵河內2019-02-23 19:45
川普近期將討論撤銷華為告訴2019-02-23 07:55
美中新一輪貿易談判延長 周末續談2019-02-23 05:32
川普會見劉鶴 敲定中美本輪磋商延長2天2019-02-23 09:03
美封殺立場鬆動 華為：準備好公平競爭5G2019-02-23 02:49
影／信用卡自動還款 藏大陷阱2019-02-23 13:36
美中貿易談判 川普可能將華為中興通訊納入協議2019-02-23 08:49
剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費2019-02-23 10:12
展現太空實力 日搶先登上小行星2019-02-23 00:31
川普會劉鶴 美中談判報喜2019-02-23 02:49
川普有意延長關稅大限 3月將見習近平2019-02-23 06:12
川普會見劉鶴：磋商取得巨大進展2019-02-23 09:52
強震襲擊厄瓜多與秘魯邊境 規模7.52019-02-22 23:30
美國帶頭反華為 部分國家立場鬆動2019-02-23 20:17
貿易戰休兵期限將至 川普將與中方代表會面2019-02-23 05:48
樂觀美中貿易談判結果 美股收紅2019-02-23 06:37
擴大投資加拿大 華為：拒為中國開後門2019-02-22 23:29
巴菲特致股東書：等不到大象級的併購機會 將加碼股市2019-02-23 21:58
淘汰農藥採友善農法 也夠養活全歐洲人2019-02-23 11:25
食品大咖三利空 股神臉綠2019-02-23 02:49
波克夏投資 今年二度受創2019-02-23 02:49
影／川金二會少不了這一味？越南人力推河粉2019-02-23 13:37
美媒：美中討論 3月底佛州「川習會」2019-02-23 04:45
日大臣國會遲到3分鐘 遭杯葛5小時抗議2019-02-23 10:22
直衝海拔89公里天際 維珍銀河首試載客飛太空2019-02-23 11:01
不讓川普蓋邊牆 民主黨提案強制中止緊急狀態令2019-02-23 09:31
川金二會27日登場 傳越南大動作迎金正恩專列2019-02-23 15:05
創金氏世界紀錄！全球最大件牛仔褲達22層樓高2019-02-23 13:21
影／洛城飄雪30年一遇 今起回暖2019-02-23 13:34
法軍非洲馬利發動突襲 擊斃蓋達指揮官2019-02-23 19:12
印度樞機主教承認教會性虐醜聞遍布全球2019-02-22 23:22
高難度著陸 日探測機首登小行星2019-02-23 14:51
我友邦瓜地馬拉第一夫人涉收非法獻金遭調查2019-02-23 10:39
川金二會／飛天或遁地 金正恩到河內搞玄機2019-02-23 00:24
美移民政策緊縮 國際留學生求職趨難2019-02-23 13:46
留言