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影／川金二會少不了這一味？越南人力推河粉

2019-02-23 13:37聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日與28日於越南舉行2次峰會，首都河內街頭小販已經開賣相關商品，餐廳也趁機向外媒推薦兩國領導人應品嘗的越南特色小吃。

最先被想到的特色餐點當然是前總統歐巴馬也吃過的河粉（Pho），當地居民直指味道好到不能不推薦，一位專賣越南河粉的店主受訪時也說，很樂意為川普與金正恩供餐。如果他們願意嚐嚐河粉、想到越南，他都會感到非常自豪。

另外一道獲得推薦的則是特色飲料「蛋咖啡」，研製人長子、咖啡廳「Giang Cafe」店長Nguyen Van Dao驕傲地指出，蛋咖啡象徵和平，也是廣受世界喜愛的河內飲品，如果川普與金正恩願意移駕Giang Cafe品嘗蛋咖啡，他會感到非常光榮與激動，一位Giang Caf的外籍顧客也同意蛋咖啡可以帶來世界和平。

由於天氣預報指出川金二會舉行時，河內將出現綿綿細雨，編帽工人Le Thi Phuong就推薦圓錐形的越南斗笠（Non La）。她說，越南天氣炎熱，卻也常常下雨。農民會用越南斗笠遮陽、避雨和搧風。一位南韓遊客表示，常在電視看到金正恩戴帽，要是他能趁訪問越南期間體驗越南斗笠的話，將是好事一樁。

對於川金二會如此引人注目的國際峰會選中河內，越南網路報《VnExpress International》採訪的民眾多感到相當高興和光榮，也期待雙方能談出成果，為區域和平做出貢獻，證明越南在外交的中立、安全及有效率，有能力舉辦大型峰會，提升國家形象與國際地位，對外展示快速發展的近況，洗刷越南民眾就是窮的刻板印象。

雖然越南有望複製新加坡因2018年6月川金會而暴增的聲量，但也不是每個人都非常在意川金二會的到來，另有通勤族和計程車司機擔心維安封路帶來的交通打結，但他們也說，即使不方便，也就只有峰會期間的1到2天，很快就會過去。

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日與28日於越南舉行2次峰會，有餐廳趁機推薦兩...
美國總統川普與北韓領導人金正恩27日與28日於越南舉行2次峰會，有餐廳趁機推薦兩人應品嘗的越南特色小吃。圖為說到越南必然會提到的河粉。路透
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越南咖啡廳金正恩
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