淘汰農藥採友善農法 也夠養活全歐洲人

2019-02-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國衛報報導，根據歐洲智庫的最新報告，即使歐洲完全採用有機農業等環保農耕方式，仍然足以養活當地不斷增加的人口。

日前公布的一項研究顯示，因為使用農藥，全球昆蟲數量急劇下降。歐洲智庫「可永續發展和國際關係研究所」（IDDRI）表示，農藥其實可以逐漸淘汰，並透過生態農法的耕作方式，減少溫室氣體排放，同時仍能產出足夠營養食品，供應不斷增加的歐洲人口。

生態農業學家將自然生態系統納入考量，並利用當地知識種植作物，從而提高整體農業系統的可延續性。IDDRI所作的「生態農業10年」研究報告，使用模型評估過渡到此種方法導致的產量減少狀況。

然而，作者群認為，產量減少的問題可以透過解決食物和飼料之間的競爭抵銷---將飲食習慣重新定位在植物性蛋白質和放牧的牲畜，放棄以穀物餵養的白肉。超過一半的歐盟穀物和油籽作物都供動物食用。該項研究模擬未來歐洲食用肉產量減少40%，穀物飼養的豬和家禽減產幅度最大。

土壤協會食品政策主管波希瓦里（Rob Percival）表示，使用農藥與擺脫飢餓無關，該項研究顯示，生態農法和有機農業能為歐洲提供健康飲食，同時因應氣候變遷、逐步淘汰農藥，並保持重要的生物多樣性。

研究指出，生態農業學提供可靠方法，在2050年前為歐洲供應食物，但必須即刻採取行動，未來10年對歐洲參與轉型至關重要。英國國會目前研究中的農業法案並未提及生態農業學，但一項獲跨黨派議員支持的修正案建議補助轉型的農民。

波希瓦里說，歐洲在糧食安全方面採取完全生態農法的想法，通常被認為不切實際，因為生態農業學有時意味產量較低。「但新研究顯示，透過重新聚焦飲食在植物性蛋白和放牧牲畜上，一個完全生態農業化的歐洲是可行的」。