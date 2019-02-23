我友邦瓜地馬拉第一夫人涉收非法獻金遭調查

2019-02-23 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



我友邦瓜地馬拉的檢方22日表示，第一夫人瑪洛晶（Patricia Marroquin de Morales）涉嫌在總統大選期間收到四張總額3.2萬美元（約台幣98萬元）支票，兌現後未向選務當局申報，檢方已開展調查。

當地媒體21日報導稱，在2015年競選期間，總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）所屬政黨的一名人員開出四張支票，總額3.2萬美元，其中兩張受款人為瑪洛晶，另兩張則為莫拉雷斯。支票兌現後未申報，導致這些款項被視為非法資金。

瓜地馬拉檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）在首都瓜地馬拉市參與某活動後，僅簡短表示，「我們已開展調查」。

開支票的公司Fulanos＆Menganos為莫拉萊斯好友桑伽茲（Othmar Sanchez）所擁有。桑伽茲也是中美洲議會議員。

總統辦公室發言人布里托（Alfredo Brito）在一份聲明中表示，行政部門向來尊重瓜地馬拉的司法系統，會密切注意對第一夫人的調查進度。他說，「我們重申對調查單位落實我國司法的客觀性和公正性具有信心」。

莫拉雷斯2016年上任後，承諾打擊貪汙行為，卻持續受到幾件弊案糾纏，包括一件牽涉一百萬美元的非法獻金案。他執政期間，聯合國支持的「瓜地馬拉國際反逍遙法外委員會」（CICIG）一再試圖撤銷總統豁免權，以便對他涉嫌收受非法競選獻金進行調查。

CICIG於2015年揭發前任總統莫利納的貪汙案，將他送進大牢。莫拉雷斯反擊CICIG，指責它試圖破壞瓜地馬拉穩定，他去年8月宣布不會延長該委員會授權，預計於今年9月期滿。