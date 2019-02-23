剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費

2019-02-23 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



德國發起一項運動，要在2030年前將廚餘減半。研究顯示，德國人平均每年扔掉55公斤食物。

德國之聲報導，德國農業暨消費者保護部部長克勒克納（Julia Kloeckner）說，扔掉食物不僅是不幸的現象，而且可以避免。該項新策略將鎖定家庭、生產商、零售商和餐飲業，要求每年減少廚餘1100萬噸。克勒克納表示，減少浪費是大家的「經濟、生態和道德義務」。

該計畫將注重於研發「智慧包裝」，使用變色包裝顯示食品是否可食的新鮮度，例如透過類似紅黃綠交通號誌的顏色系統呈現。預計將投資1400萬歐元（約台幣4.9億元）開發此技術。

克勒克納指出，德國人不僅購買過量食品，他們還太快丟掉自己認為已經過期的東西。她說，「在日常生活中，我們必須學會再次相信自己的感官：看、聞和嚐，這有助於確定食物是否仍然能吃」。過了最佳賞味期，並不代表過期。

新運動是否足以解決德國的食物浪費問題？德國食品貿易聯邦協會的波特偕爾（Christian Bottcher）向記者表示，從貨架上拿掉一半食物並未能解決問題，「零售商不希望這樣做，顧客也不想」。

波特偕爾說，最佳賞味期的重要性被過度強調，許多被丟棄的食物根本沒有最佳賞味期的問題。

此外，她提醒，正因消費者相當重視最佳賞味期，交通號誌形式的彩色系統必須明確顯示，食物狀況是否良好，否則模糊的黃綠漸變色，只會讓人感到更不確定。

德國食物銀行董事長布赫（Jochen Bruhl）表示，多年前就該執行減少食物浪費行動，政府的概念缺乏約束力和進度時程表。他認為，食物的不間斷供應、民眾不懂得欣賞食物和缺乏營養教育等，都是導致大量食物被丟棄的主因。

支持打擊食物浪費的德國農民協會秘書長古斯克恩（Bernhard Krusken）說，「浪費食物是低估食物的一種表現，同時也低估農民辛勤的勞動力」。