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川金會：川普不談撤駐韓美軍 又稱談判桌上什麼都談

2019-02-23 09:39聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普22日表示，他下周與北韓領導人金正恩舉行第二次高峰會時，不會討論從南韓撤除駐韓美軍一事。

金正恩與川普預計27-28日在越南河內討論北韓放棄核武計畫，並試圖擬出協議。外界擔心川普與北韓談協議時，可能會同意撤離駐韓美軍。

川普在白宮回應記者是否會討論從南韓撤軍時，他表示：「不不不，這點不會考慮。這不會被放在談判桌上。」記者追問川金會的討論內容後，川普說：「噢，你真希望我現在討論？什麼事都放在談判桌上。」

川金二會前，美國中央情報局韓國任務中心官員Andrew Kim在22日表示，美國前國務卿龐培歐去年4月訪平壤會晤金正恩時，金正恩有意為了孩子放棄核武。金正恩回應去核問題時表示：「我是父親也是丈夫，我有孩子，我不希望孩子包包裡放著核武（密碼）度過一生。」

去年6月新加坡第一次川金會時，雙方領袖承諾朝鮮半島完全非核化以交換美國的安全保證。第二次川金會預計提出更具體承諾，例如可能關閉北韓寧邊（Yongbyon）主要核設施、部分放寬北韓制裁，並正式宣布結束1950-53年韓戰。

有人懷疑北韓是否會完全放棄關乎自身存亡的核武計畫。美國一名高層官員21日告訴記者：「我不知道北韓是否決定去核，但我們討論這個問題是因為我們認為這件事仍有轉機。」

記者詢問川普的官方說法時，川普轉移焦點談到與北韓互動的正面結果。他指出：「如果我沒當選總統，你們可能已和北韓開戰了。目前情況雙方關係良好，沒有核試、沒有飛彈、沒有火箭。」川普還提到北韓釋放美國囚犯和韓戰陣亡的美國士兵遺體返國。

美國總統川普（右）22日表示，他再度會晤北韓領導人金正恩（左）時，不會談論撤離駐...
美國總統川普（右）22日表示，他再度會晤北韓領導人金正恩（左）時，不會談論撤離駐南韓美軍。圖為去年6月新加坡舉行的川金會畫面。美聯社
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