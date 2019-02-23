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委國雙包政府 美援前尬音樂

2019-02-23 00:27聯合報 編譯張江寧／法新社專電

委內瑞拉總統馬杜洛的支持者廿一日在與哥倫比亞邊界的橋梁附近搭設舞台，準備舉行演唱...
委內瑞拉總統馬杜洛的支持者廿一日在與哥倫比亞邊界的橋梁附近搭設舞台，準備舉行演唱會。 歐新社
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委內瑞拉的政治角力在廿二日演變成樂團拚場。

這場音樂奇觀的地點是委內瑞拉和哥倫比亞邊界上，一座長約三百公尺的「天迪塔斯」橋。反對派領袖瓜伊多想利用此橋接收外界人道救援，他說若少了這些物資，將有卅萬委國人民因此死亡。

目前橋上擺滿了軍方卡車貨櫃，馬杜洛在廿一日下令關閉委巴邊界，以阻擋反對派接收外國援助物資，他也正在考慮是否關閉委、哥邊界。

接收物資似乎成了這場政治角力的焦點，雖有大批物資堆存在哥倫比亞，但馬杜洛不願放行，表示這是美國入侵的第一步。

反對派方的音樂會由維京集團的創辦人布蘭森主辦，名為「委內瑞拉救援演唱會」，將在哥倫比亞的邊界城庫庫塔舉行。他們的目標是募集到一億美元（約台幣卅億元）。許多西語國家的歌手都會登台上場，哥倫比亞、智利、巴拉圭的總統都將出席。

馬杜洛方並沒有表明在橋的另一端由誰登台演出，僅透露音樂會的標語將是「放開委內瑞拉」，他也說：「在哥倫比亞那邊表演的歌手都該知道他們正在犯罪，在參與軍事干預。」

現年卅五歲的反對派領袖瓜伊多在一月廿三日自行宣布為臨時總統後，隨即得到包括美國在內逾五十國的承認。瓜伊多在二月廿一日上午離開首都卡拉卡斯，率領車隊前往九百公里外的哥倫比亞邊界載運美國物資。

瓜伊多指派的巴西大使貝蘭迪亞說，有一百噸的食品、藥品、急救箱等著從巴西北部的博阿維斯塔運至在委國邊界的帕卡賴馬市。瓜伊多廿一日宣布，俄國也將捐贈七點五噸的醫用物資。

馬杜洛雖然關閉邊界，但委國邊界長達兩千兩百公里，因長年運毒和走私有許多漏洞。

哥倫比亞委內瑞拉
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