川金二會／定義去核化 美朝關係將達新高點

2019-02-23 00:17 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿一日電



為川金會暖場，山寨版美國總統川普和北韓領袖金正恩昨天在越南河內亮相。（美聯社） 分享 facebook

「川金二會」將於廿七日、廿八日在越南河內舉行，美國政府官員廿一日指出，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面時，將尋求就去核化的定義取得共識；白宮表示，自新加坡「川金會」以來，美國與北韓的關係「達到新高點」。

白宮廿一日就北韓議題發布「成果清單」指出，川普明確表示，一旦北韓兌現其對完全去核化的承諾，美方將確保有多種經濟發展方案；美國與夥伴國家已做好準備，探索在北韓如何調動投資，改善基礎設施，加強食品保障等其他更多努力。

有關「川金二會」的日程安排，官員表示，具體行程待定，可能與前一次峰會相似，包括兩人單獨會談、餐敘、雙方擴大會議等。

白宮指出，此次峰會旨在讓兩位領導人就在新加坡作出的承諾取得進一步進展：轉化關係，持久與穩定的和平，以及朝鮮半島完全無核化。

川普政府資深官員稍早就「川金二會」舉行電話記者會，一名官員表示，美方不知道北韓是否已選擇去核化，但美方認為此事有可能發生。

至於川普是否會願意讓美軍撤出朝鮮半島，以達成和平條約，官員回應，這並非雙方討論的主題。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）舉行預覽「川金二會」的電話記者會，高級顧問車維德（Victor Cha）表示，若第二次峰會沒有在和平條約、關係正常化或去核化等方面，產生具體可行的步驟，將可能被視為一場失敗的峰會。

ＣＳＩＳ亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）則說，川金會有兩個重點，一是北韓是否提供核武清單，以及美軍是否撤出朝鮮半島，但他不預期這兩件事會在第二次峰會發生；葛林分析，第二次峰會最可能獲得的就是「雙暫停」（北韓停止核試、美韓停止軍演）。