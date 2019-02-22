澳議員脫口說「該死的中國佬」 總理急發微信安撫華裔

2019-02-22 18:20 世界日報 中國新聞組／北京22日電



澳洲參議員「死中國佬」言論。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

澳洲參議員巴里·奧蘇利文（Barry O`Sullivan）近日針對中國發表的「死中國佬」侮辱性言論在澳洲引發軒然大波。中國駐澳洲大使館譴責奧蘇利文發表的辱華言論後，澳洲總理莫里森21日在他本月啟用的官方微信公眾號上發文回應稱，奧蘇利文的言論不代表澳政府觀點，並稱讚澳洲的華人移民為該國社會繁榮做出傑出貢獻。

綜合澳洲傳媒報導，國家黨的奧蘇利文19日在參議院一個聽證會上表示，和支付生態安全進口徵稅的進口商相比，「中國佬」對澳洲生態環境破壞性更大。他稱，「一些該死的中國佬（bloody old Chinaman）把喜歡的臘腸塞在內褲，有更大機會破壞澳洲的生態安全」。

此言一出，立即遭到澳洲華人社區和政界一片批評。澳洲反種族歧視專員陳振良表示，奧蘇利文使用帶有種族歧視色彩的詞彙，對很多澳洲人來說是冒犯和侮辱，這其中也包括120多萬華裔澳洲人。

中駐澳使館譴責辱華

環球網報導，中國駐澳洲使館20日就此事發表談話，對奧蘇利文發表的「種族主義、令人作嘔的辱華言論深感震驚和強烈憤慨，對此予以堅決譴責」。澳洲華人社區委員會也對這一言論表示譴責，並要求奧蘇利文對此道歉。

據報導，莫里森在題為《華裔澳洲人是澳洲多元文化社會的一份子》的中文文章中強調，「200多年來，華人移民勤奮努力，貢獻新思維，幫助塑造了澳洲的身分，為澳洲社會繁榮做出了傑出貢獻。」「華裔澳洲人對澳洲有十分深遠影響，也是今日我們澳洲國家的重要組成部分。」本月1日，莫里森正式開通官方微信號。

而在他通過微信平台發文回應前，澳洲反對黨、工黨領袖比爾·肖頓（Bill Shorten）20日也利用微信發文譴責奧蘇利文的言論，並稱讚「澳洲華人是榜樣，是商業領袖、教育者和企業家」、「華人對澳洲的貢獻是突出的」。

澳工黨促奧蘇利文道歉

香港經濟日報報導，新州工黨華裔上議員王國忠則稱，「中國佬」是源自19 世紀侮辱華人的一種非常惡劣的稱謂，而用「內褲塞臘腸」這種黃色玩笑侮辱整個華裔族群，在澳洲議會政治上聞所未聞，要求國家黨回應事件並處分沙利文。

「總理使用中文社交媒體來安撫選民」，澳洲執政聯盟領袖和反對黨領袖先後通過微信平台就此事表態，這在澳媒眼中是雙方在大選前爭取華人選票的舉措。雪梨先驅晨報稱，長期以來，澳洲政黨一直將包括華人在內的少數族裔視為關鍵的議會邊緣席位，並在這些社區為競選籌款。