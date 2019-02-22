聯合國：生物多樣性流失 糧食供應受威脅

2019-02-22 14:56 中央社 倫敦/羅馬22日綜合外電報導



聯合國報告今天指出，由於動植物物種數量快速消失，未來糧食供給將面臨「嚴重威脅」。同時，全球正在設法餵飽不斷增長的人口。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，聯合國糧農組織（FAO）表示，人類仰賴的糧食種類越來越少，導致生產系統易受害蟲、疾病、旱災和其他肇因於氣候變遷的極端氣候現象影響。

聯合國糧農組織在報告中提及，儘管約6000種植物物種能當作糧食，人類廣泛食用的只有不到200種，占據全球農作物總產量絕大部分的僅有9種。這是第一份評估糧食系統生物多樣性的報告。

藉由分析91國資料，聯合國糧農組織認為，在作物採收和氣候變遷下，由於汙染、水資源和土壤使用不當管理和缺乏有效政策，「逐漸增加的證據」顯示全世界生物多樣性遭受「嚴峻威脅」。

根據去年3月獲得129國政府批准的報告，550多名專家認為，氣候變遷對生物多樣性構成的威脅，到了2050年將逐步擴大，加劇汙染和砍伐森林以種植農作所帶來的損害。

聯合國表示，為了消除飢餓並確保人們取得糧食，各國需在2030年以前，讓產量與小規模糧食生產商的收入加倍。

法新社報導，生物多樣性讓農業系統更能應變像是疾病、害蟲等帶來的災害，以成功因應氣候變遷。

報告中提及，地理上生物多樣性豐富的拉美及加勒比海地區，如甲殼類動物、魚類和昆蟲等大量野生食物種類受影響甚鉅。

目前每9人就有1人缺乏足夠糧食，而全球人口預計將在2050年達98億。