「川金二會」下周登場 白宮：美國北韓關係達新高點

2019-02-22 06:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



「川金二會」將於27日、28日在越南河內舉行，美國政府官員21日指出，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面時，將尋求就去核化的定義取得共識；白宮表示，自新加坡「川金會」以來，美國與北韓的關係「達到新高點」。

白宮21日就北韓議題發布「成果清單」指出，總統明確表示，一旦北韓兌現其對完全去核化的承諾，美方將確保有多種經濟發展方案；美國與夥伴國家已做好準備，探索在北韓如何調動投資，改善基礎設施，加強食品保障等其他更多努力。

白宮指出，此次峰會旨在讓兩位領導人就在新加坡作出的承諾取得進一步進展：轉化關係，持久與穩定的和平，以及朝鮮半島完全無核化。

川普政府資深官員稍早就「川金二會」舉行電話記者會，一名官員表示，美方不知道北韓是否已選擇去核化，但美方認為此事有可能發生。

至於川普是否願意讓美軍撤出朝鮮半島，以達成和平條約，官員回應，這並非雙方討論的主題。