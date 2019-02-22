北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本北海道21日晚間發生震度6弱地震，雖然沒有嚴重災情，但仍讓札幌交通路網大亂，車站擠滿人，在零下寒風中等候數小時，日媒形容「歸宅(意指返家)難民」。

雖然已經2月下旬，札幌市中心晚間溫度也只有零下三度左右。

每日新聞等報導，受到地震影響，札幌地下鐵、JR都暫停運轉，等候列車恢復運行的民眾直到深夜擠滿車站，站前的計程車招呼站也大排長龍，隊伍綿延超過100公尺。

一名70歲女性剛購物完用餐時發生地震，因地下鐵停駛，只好徒步從鬧區走到札幌站，她說，「不知道多久才能排到計程車,我真的好冷好冷」。

因為列車恢復運轉時間仍不明朗，為了無法回家的民眾，札幌市府將開放地下鐵札幌站至大通站之間的「札幌站前通地下歩行空間」直到22日天亮，市府也開始進行過夜物資的發放。

日本時間晚間9時22分左右，北海道出現6弱強震，地震震央在北海道胆振地方中東部，深度約30公里，推定芮氏規模5.7，沒有海嘯之虞。

所幸目前仍無嚴重災情傳出，各電廠狀況也都沒有異常，供水供電正常。自衛隊透過空中巡邏發現吉野地區與幌内地區發生雪崩，還在進一步確認町內狀況。吉野與幌内地區因去年９月地震發生大規模山崩，當地居民被疏散避難，目前還在其他地區搭建的臨時住宅生活。