美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



華盛頓郵報報導,美軍即將撤出敘利亞之際,美國川普政府請求盟國填補美軍空缺,繼續對抗伊斯蘭國(IS),遭盟國斷然拒絕。

一名美國高階官員說,盟國「一致」向美國表明,「若你們離開,我們也不會留下」。在美國反IS聯盟裡,目前只有英法派軍隊駐守敘利亞。

英法部隊和美軍合作,提供訓練、後勤、情報給負責戰鬥的庫德族民兵「敘利亞民主軍」(SDF)。這三國也負責提供重砲和空襲,支援作戰。

法國外長勒德里安上周表示,川普的政策使他相當困惑。英國外交大臣韓特也在19日說,「英軍不可能取代美軍」留在敘利亞。歐洲國家都表示,除非川普修改撤軍命令,否則他們也不會留下。美國軍事官員、國會議員和高層官員認為,歐洲的態度,會成為川普重新思考敘利亞政策的原因之一。

美國試圖說服土耳其,要求土國在美軍撤離後不要攻擊敘利亞民主軍,但將敘利亞民主軍視為恐怖組織的土國並未同意。土國總統厄多安說,美軍一離開,在邊界待命的土國軍隊就會進入敘利亞。

川普政府要求包括德國等盟國,希望他們組成「觀察」部隊邏巡敘利亞和土耳其邊境寬約32公里的「安全區」,以防庫德族遭土國攻擊。德國目前並未派兵駐守敘利亞。