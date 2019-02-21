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土耳其不理美抗議 買俄版愛國者飛彈

2019-02-21 20:32台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導

土耳其總統艾爾段。歐新社
土耳其總統艾爾段。歐新社
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土耳其完成購買俄版愛國者飛彈，今年底送達！俄羅斯高科技公司CEO Rostec Sergei Chemezov 於18日在第14屆IDEX-2019國際防務展上表示，俄羅斯將在年底前完成向土耳其運送先進的S-400地對空導彈系統。「我們已經簽署了契約，今年會完成所有運送。」他說。

土總統不理會美國要脅

《軍事時報》報導，此前美國副總統彭斯曾在慕尼黑安全會議時發言：「要是北約盟國向我們的對手購買武器，我們不會袖手旁觀；如果我們的盟友依賴東方，我們就無法確保對西方的防禦。」一名美國官員告訴軍事時報，美國將2月15日作為土而其回應的最後期限。如果土耳其拒絕，將即刻停止從美國出售愛國者導彈防禦系統。

但根據《俄羅斯通訊社》的最新消息，土耳其總統艾爾多安日前面對外界的批評回應：「所有人都說我們必須放棄購買S-400，為什麼我們要改變主意？我們有權使用不同的系統，你們沒有權利批評我們。」

S-400防空導彈系統為2007年俄羅斯投入使用，旨在摧毀飛機，巡航和彈道導彈，射程最遠可達400公里。相對於美國在韓國部署的薩德導彈防衛系統，S-400具備較全面的制空防禦能力，但對彈道導彈防範能力則相對較低，其攻擊高度只達30公里左右。

軍事隱含政治意涵

《半島電視台》報導，土耳其國防部官員表示，土耳其在導彈系統的的購買上也有向美國敞開大門。他說，仍取決於成本、技術轉讓和送達時間作為談判的延續。消息指稱，俄羅斯提出的報價僅為美國的3分之1。

土耳其長期仰賴美國的愛國者飛彈進行防空，但多年來一直尋求購買自己的系統。該篇報導也談到，土耳其官員指責美國，在軍購後出現政治化的現象。特別是敘利亞內戰中支持YPG(Yekîneyên Parastina Gel‎, 人民保護部隊，為庫德族的民主聯盟黨下屬的軍事組織‎)打擊ISIS，土耳其認為YPG是一個恐怖組織。

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土耳其導彈俄羅斯
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