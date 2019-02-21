內亂風波未平 委內瑞拉關閉邊境

2019-02-21 19:14 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。路透社 分享 facebook

委內瑞拉政爭持續延燒，20日宣布關閉邊境！委內瑞拉副總統羅德里格茲說，「這是個專制的決定」，期望救援物資能直送給委國附近的小島上，「直接略過這個國家的威權法制！」

據《紐約時報》報導，委內瑞拉政府於本周三宣布封鎖委國與加勒比海上的荷屬阿魯巴島、波內爾島及庫拉索島之間的海上及空中交通，全力阻擋人道組織的救援物資在本週六送至反對黨手中。當局表示，政府將會重新檢視與三座小島間的合作關係，畢竟反對黨現階段急需物資救援，並強調，目前未律定重啟的時間表。

《路透社》表示，羅德里格茲曾對媒體透露，委國政府在得知庫拉索願意幫忙反對黨貯存物資時就決定封閉交通，不過報導中更指出，來自美國的救援物資將於當地時間周六透過哥倫比亞的邊境抵達委內瑞拉。美方更嘲笑馬杜洛政權的禁令是一場「廉價的演出」。

據英國《荷蘭時代》報導，庫拉索總理魯吉納說，庫拉索當局早就想到會發生這樣的後果，而他們之前也已經遭遇過，目前已經請求其他國家支援，希望將邊界封鎖的負面影響降到最低。畢竟庫拉索取得需要的蔬果作物必須經過委國邊境。

《荷蘭時代》更指出，馬杜洛曾對媒體表示，去年就曾經針對三個小島封鎖邊境，因為他們並未杜絕從委國走私的黃金、銅等珍貴金屬，加上他們能迅速從其他國家進口所需的農作物，為制裁這些國家，因此採取封鎖邊境的行動，直到荷蘭外交部長比奧克作客委國首都卡拉卡斯才解除封鎖。

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