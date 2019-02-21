韓航「堅果門」千金 遭指控家暴老公小孩

2019-02-21 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



因「堅果門」事件引起公憤的南韓大韓航空董事長千金趙顯娥再爆負面傳聞，法新社報導，南韓警方21日表示，趙顯娥的丈夫指控趙顯娥在肢體和言語上長期虐待他和他們的五歲雙胞胎。

趙顯娥2014年因「堅果門」事件，在南韓引起軒然大波，當時她搭乘自紐約飛往南韓的韓航班機頭等艙，起飛前空服員送上夏威夷果時沒按規定將堅果倒入碟子內，趙顯娥大怒，下令飛機調頭返回登機門，還命令空服員下跪認錯。此事因違反飛安規定，趙顯娥遭判刑一年，服刑5個月後獲釋。

趙顯娥的丈夫朴性整形外科醫師表示，趙顯娥在2015年出獄後，就持續在肢體和言語上虐待他和一對五歲雙胞胎。他在20日對趙顯娥提出刑事訴訟。

朴男和趙顯娥為小學同學，兩人在2010年結婚，目前正在訴請離婚。

朴男表示，妻子發怒時會「勒我的脖子」，或用平板電腦砸他，造成他的拇指受傷。趙顯娥也會在孩子吃飯太慢時，用湯匙、筷子丟他們，或在孩子睡不著覺時，用尖酸言語侮辱他們。

趙顯娥委託的律師事務所發言人否認一切指控，並稱朴男有酗酒問題，記憶並不準確。兩人結婚以來，朴男因酗酒而3次入院。發言人表示：「我們慎重考慮對他提出妨害名譽訴訟。」

法新社說，趙顯娥的家人也曾被控虐待員工。她的母親李明姬和妹妹趙顯旼，曾被控咒罵、掌摑、用腳踹員工、用剪刀丟擲員工等。趙顯娥的父親韓航董事長趙亮鎬，也曾面臨逃稅等指控。

【中央社／首爾21日綜合外電報導】

南韓警方今天表示，大韓航空（Korean Air）千金趙顯娥遭丈夫指控，對他本人及兩人的年幼孩子施暴。趙顯娥因數次公開對他人施暴而惡名昭彰。

她於2014年「暴紅」。當時她身為韓航紐約飛首爾班機頭等艙乘客，對空服員未「正確」服侍她食用堅果十分不滿，憤而要求空服員和座艙長下跪道歉，最後還把兩人趕下機。這起「堅果門」事件讓趙顯娥於2015年被依違反航空法等罪名起訴，一審被判一年徒刑，上訴二審改判有期徒刑10個月、緩刑2年。

趙顯娥的丈夫昨天提告，指控她在獲釋後，長期對家人行使肢體和言語暴力，受害者包括他們5歲的雙胞胎兒子。

南韓警方今天告訴法新社，丈夫「控告她虐待兒童、造成身體傷害，還有其他犯行」。

趙顯娥的丈夫是整形外科醫師。兩人於2010年結婚，目前正辦理離婚。

丈夫曾將自己頸部和腳趾受傷的照片分享給一家南韓電視台，表示這些傷都是趙顯娥造成的，且已將施虐過程的照片和影片提供給警方。

根據丈夫對警方的陳述，這起事件的發生過程為趙顯娥先是一再強勒丈夫的脖子，接著拿平板電腦丟他，傷了他的腳趾。此外，趙顯娥還對年幼孩子丟擲湯匙和筷子，理由是他們「吃東西不夠快」；孩子睡不著，媽媽動輒言語辱罵。

趙顯娥的丈夫正爭取兒子的完全監護權。

代表趙顯娥的世宗（Sejong）法律事務所發言人否認那些指控，聲稱這位丈夫是一名酒鬼，記憶不可靠。此外，與趙顯娥結婚期間，他曾3度因酒精中毒送醫治療。