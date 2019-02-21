影／朝鮮半島局勢降溫 南韓年輕人：不想當兵了

2019-02-21 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



隨著朝鮮半島局勢降溫，北韓領導人金正恩先後與南韓總統文在寅和美國川普展開高峰會，朝鮮半島無核化及終結韓戰似乎指日可待，許多南韓役男也開始盼望，役期1年多的徵兵制度能跟著走入歷史。

美國總統川普2月27、28日兩天將在越南河內，與北韓最高領導人金正恩展開第二次高峰會；許多專家預測，正式結束「韓戰」的「終戰宣言」可能會搬上談判桌。多年來充滿爭議的南韓兵役制度，也因此將面臨檢視，到底是否有繼續存在的必要性。

面對北韓的軍事威脅，南韓的60萬大軍多數是透過徵召而來，大多役男都必須服役20個月左右。但對許多年輕一代來說，兵役制度早該改革，對他們而言，從來不覺得北韓是敵人，當兵與其說是捍衛國家，更像是到軍事化的偏遠邊界上虛度青春，耽誤他們在競爭度極高的南韓職場上找工作的最佳時機。

南韓年輕一輩厭惡當兵也不無原因，韓國軍事人權中心（Center for Military Human Rights Korea）負責人林泰勳（Lim Tae-hoon）指出，韓戰遺留下來的作風，至今仍深深影響當今軍方文化，像是待命不准離開基地，以及不得有超過4分之1的部隊同時休假等規定。而這些過時的文化，成為軍中嚴重霸凌問題的導火線。估計自1953年韓戰停火以來，有高達6萬名役男，在當兵時期死於包括輕生、軍火意外和醫療疏失等事件，但沒有一人是死於戰場上。

有不少即將面臨兵役的年輕人表示，如果不幸成為末代役男，政府應該要在他們完成兵役後，給予他們補償。更有不少南韓年輕人，為了逃避當兵不擇手段，包括之前有12名大學生，在體檢當天攝取蛋白粉和飲用大量的「特調果汁」來增重，其它還有人寧願接受不必要的手術，甚至乾脆把自己弄骨折，也要躲避兵役。