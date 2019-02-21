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金正恩打貪充公 沒收70高官資產

2019-02-21 16:52世界日報 編譯徐榆涵／綜合20日電

北韓領導人金正恩藉由打貪，整肅非法取得財富的官員，並沒收他們的資產，還放逐、監禁...
北韓領導人金正恩藉由打貪，整肅非法取得財富的官員，並沒收他們的資產，還放逐、監禁或處決反對他與美國和南韓修好的人，總共整肅了大約50至70人。 歐新社
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華爾街日報報導，根據一項報告，北韓領導人金正恩藉由打貪，整肅非法取得財富的官員，並沒收他們的資產，還放逐、監禁或處決反對他與美國和南韓修好的人，總共整肅了大約50至70人。

美國和南韓安全分析人士表示，鎮壓行動被當地媒體描述為反貪腐運動，但實際上金正恩扣押菁英分子的財產，是藉以填充備受國際制裁壓力的國家金庫，同時消除政權內部可能反對金正恩與美國和南韓進行外交往來的鷹派分子。

經濟制裁阻礙平壤傳統的外匯來源，從出口到進入全球銀行系統，而沒收資產是該政權補充急需資金的一種手段。

分析人士和南韓智庫「北韓戰略中心」的報告稱，政治鎮壓的目標為那些利用權勢非法積累財富的高官。北韓戰略中心是由北韓叛逃者創立的智庫。

華爾街日報無法個別確認鎮壓的具體情況，儘管南韓分析家對提交該份報告人的調查結果表示有信心，這些調查乃根據對20多人的採訪，包括現任和前任北韓官員。

總部位在維吉尼亞州的非營利智囊機構CNA分析項目主管哥斯表示，金正恩可能擔憂廣泛賄賂會損害經濟增長，進而反過來影響他的政治合法性，因為他希望提振經濟，「他正試圖在一個國家內整合一項實際生根的經濟計畫」，「如果你的環境充斥腐敗，那你在這種環境中，種植任何東西都會死亡」。

北韓南韓金正恩
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