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影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

逃家加入伊斯蘭國的19歲英國少女沙米瑪·貝岡（Shamima Begum，前譯貝居姆），日前表態希望能帶著新生兒返回英國，卻收到英國當局通知信，告知她的英國公民身分遭褫奪，讓貝岡大喊不公平。貝岡的聖戰士丈夫來自荷蘭，她的媽媽則來自孟加拉，兩國政府也粉碎貝岡的希望，表示不歡迎她入境。

貝岡20日在敘利亞難民營內接受英國《ITV》獨家專訪，取得由母親轉交的英國內政部信函，得知自己將被褫奪公民身分，貝岡表示「心碎」，指出家人的說法讓她覺得，返回英國不是難事。她說，「我有點驚訝。這有點令人難過沮喪，我覺得這對我和我兒子都有點不公平。」她隨即表示，或許她能帶兒子前往荷蘭；貝岡在加入伊斯蘭國後，嫁給了荷蘭籍的聖戰士。

根據「1981年英國國籍法令」（British Nationality Act 1981），如果為了公眾權益著想，且此人不會因而成為無國籍人士，英國內政部就可褫奪此人公民身分。由於貝岡母親來自孟加拉，因此英國內政部認為，貝岡有權取得孟加拉公民資格。

不過《每日郵報》報導，孟國外交部長隨即出面反駁，表示英國內政部搞錯了，貝岡並沒有孟加拉國籍，並強調不會讓貝岡入境。荷蘭當局也表態拒絕貝岡，表示她不符合申請居留身分；荷蘭當局進一步指出，不會協助任何荷蘭籍聖戰士返國，如果這些人被判定威脅國家安全，也將會下令褫奪公民身分。

英國內政部致函貝岡的母親，通知他們這個決定，也表示貝岡有權上訴。貝岡家人的律師阿昆吉（Tasnime Akunjee）指出，目前正在考慮採取「所有法律途徑」。《每日郵報》報導，根據國際法，沒有人能成為「無國籍」，因此如果沒有其他國家願意給予貝岡國籍，英國內政部恐將被迫接受她回英國。

伊斯蘭國新娘貝岡，接到被剝奪英國公民身分的通知信，表示「心碎」、「對我和兒子不公...
伊斯蘭國新娘貝岡，接到被剝奪英國公民身分的通知信，表示「心碎」、「對我和兒子不公平」。成為無國籍的她轉而希望能入境荷蘭，不過馬上被荷蘭政府打臉，貝岡母親是孟加拉人，但孟加拉政府也表示不歡迎她。美聯/ITV
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英國荷蘭內政部
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