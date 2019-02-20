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客家人都提早掃墓？六堆「掛紙日」的擇定

連牙齒都武裝！ 中國海上力量令美國憂

2019-02-20 22:16台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國向東亞鄰國發出警告：中國海上力量持續進步，已是「武裝到了牙齒」的程度！依《商業內幕》的報告指出，美國雖在西太平洋仍擁有海上霸權，但中國武裝增長的速度遠超過預期，更被認為已在發展更「安靜」的核動力攻擊潛艇等威脅性甚高的項目。美國質疑，中國海上力量進步神速，可能讓他們不再遵守過往的海上規則。

根據《商業內幕》深度報導，自美國國防部於2002年到2017年的評估，中國已造出10艘核潛艇，其中有6艘配備發射反艦、對陸上的攻擊導彈，另外4艘更配有金級核動力彈道導彈，而除此之外，中國更投入大量資本追上美國的研究方向：更安靜的攻擊式潛艇。

美國國防部預測，中國到2020年約會擁有70艘潛艇，時間應該不夠他們研發出「更安靜」的核動力潛艇，但他們依然能創造出以柴油電動潛艇為主的艦隊，並將該艦隊全面武裝，包含配備反艦導彈，即便是美軍的高科技潛艇也可能受到重大打擊。

《商業內幕》認為，中國的海上力量發展速率之所以遠超美國預估，正是因為柴油電氣級的潛艇相對便宜，包含俄國與中國都大量生產、出售，將資金重新投入武裝力量；該報也分析幾個鄰國的海上力量發展都趨緩，也特別提到台灣，表示台灣原本打算購買外國潛艇的通路被中國扼殺，因此轉從2017年開始發展國內製艇計畫。

隨著中國對西太平洋威脅性上升之際，《CNN》也提到我國總統蔡英文受訪時的回應，小英表示，雙方不對等的武力與政治影響力讓每個對外決定都得審慎思考。

至於美國知名的抗中派盧比奧所領導的立法人員要求眾議院議長佩洛西，向小英發出邀請至國會聯席會議上演講，小英謹慎地未給答覆，她說：「是否答應邀請到華盛頓發表演講，將取決於此舉是否有利於台灣與美國、及台灣與中國的關係。」畢竟，美國雖釋出給台灣不少善意過，但仍在公開場合認同「一個中國」觀點，也僅是要求中、台雙方加強對話等模糊態度。

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