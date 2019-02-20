睡過50女的秘訣？ AV男優清水健揭露乙武洋匡有「神鵰」

2019-02-20 20:20 聯合新聞網 綜合報導



清水健（右）好奇乙武洋匡（左）如何解決性需求。 圖／摘自推特 分享 facebook 曾因出版自傳《五體不滿足》而聞名國際的日本作家乙武洋匡，自幼有先天性四肢切斷症。2001年，乙武洋匡與大學學妹乙武仁美結婚，並生下兩男一女。雖然《五體不滿足》這本書在短短七個月內售出多達380萬本，感動無數讀者，然而2016年3月卻爆出乙武洋匡與一位20多歲的女性維持3、4年婚外情，同時乙武洋匡婚後還先後與50名女子發生關係。同年9月14日，乙武洋匡與妻子離婚。

去年3月，乙武洋匡傳出新戀情，對象是小他20歲的混血美女，外貌跟俄羅斯溜冰女王Alina Zagitova神似。日本雜誌「女性自身」指出，雙方家人已見過面，也認可雙方關係，看來有望攜手步入婚姻。消息傳出，外界除了讚賞女方的美貌外，更好奇乙武洋匡究竟有何魅力，可以吸引50個女人上床。日本知名AV男優清水健曾透露，乙武洋匡有超大尺寸的陰莖，還表示自己親手摸過，很是驚訝。