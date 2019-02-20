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乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

劈腿50女 乙武洋匡傳再婚貌似俄溜冰女王的混血美女

2019-02-20 18:55聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本作家乙武洋匡（右）傳出好事近，二婚對象是貌似俄羅斯溜冰女王Zagitova的...
日本作家乙武洋匡（右）傳出好事近，二婚對象是貌似俄羅斯溜冰女王Zagitova的混血美女岩澤直美（左）。圖／岩澤直美推特、聯合報系資料照片
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先前爆出婚外情，偷吃超過50女的日本知名作家乙武洋匡在2018年3月傳出新戀情，對象是相差20歲的混血美女，美貌似平昌冬奧女子花式溜冰金牌的俄羅斯選手Alina Zagitova。日本雜誌「女性自身」指出，雙方家人已經見過面，也認可雙方的關係，離結婚已不遠。

日本作家乙武洋匡傳出好事近，二婚對象是貌似俄羅斯溜冰女王Zagitova的混血美...
日本作家乙武洋匡傳出好事近，二婚對象是貌似俄羅斯溜冰女王Zagitova的混血美女。圖為Zagitova的照片，取自維基百科。
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報導引述乙武洋匡說法，其女友長的很像Alina Zagitova，是個混血美女，能說5國語言，大學休學後成為公司經營者，兩人是在乙武洋匡經營的補習班，雙方趣味相投，交往過程順利。

今年43歲的乙武洋匡著有「五體不滿足」等書，形象正面，在國內也有許多書迷。乙武洋匡在2016年3月爆發婚外情，同年9月和前妻離婚，事情遭媒體報導後，乙武洋匡在公私兩面都受到相當大的打擊，靠著新女友的鼓勵，才逐漸恢復精神。

2月11日，乙武洋匡被拍到前往東京歌舞伎座日間的演出，女友也陪在旁，看完表演後，兩人到附近的咖啡廳休息，女友協助操作電動輪椅的模樣十分熟練。根據咖啡聽內其他民眾說法，女友負責到櫃台買了兩杯咖啡後，乙武洋匡坐在女友身旁，女友靠在乙武洋匡的肩膀一起看手機畫面，從頭到尾非常甜蜜。

大約一小時後，女友還陪伴乙武一起進入多機能洗手間。離開咖啡廳後，兩人共進晚餐，乙武轉往電視錄影。

友人表示，聽聞他們剛兩人開始交往時就同居，乙武的生活都由女友親手打理。女友還很謙虛的表示，自己也許幫了行動不便的乙武一些忙，但其他方面都依靠乙武給她支持。友人並透漏，女方已經將乙武介紹給雙親，算是已經取得雙方家人的認可。

，乙武洋匡被拍到前往東京歌舞伎座日間的演出，女友也陪在旁。圖擷取自女性自身
，乙武洋匡被拍到前往東京歌舞伎座日間的演出，女友也陪在旁。圖擷取自女性自身
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乙武洋匡咖啡廳婚外情
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