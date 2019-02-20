影／星戰光劍對決 法國認可為正式劍擊運動

2019-02-20 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



電影《星際大戰》的「光劍對決」（lightsaber duelling），不再只是電影粉絲們私下玩票性的休閒娛樂，法國劍擊協會（French Fencing Federation）日前宣布，將星戰中的「光劍對決」列入正式運動項目，並詳訂比賽規則，甚至還將目光瞄準2024年巴黎奧運，爭取名列正式比賽項目之中。

根據規定，每場比賽3分鐘，2位選手在直徑8公尺的圓形場地內交戰，擊中對手頭部能得5分，擊中雙腿則是3分，擊中手部則獲1分，誰先取得15分就能獲勝。

除此之外，參賽選手還需依規定穿著護具，光劍也不是隨便市面上買的就可以，必須用協會認可的光劍，而這些光劍也不便宜，一把要價約350歐元（約台幣12500元）。隨著光劍運動愈來愈有模有樣，廠商也看準商機，推出聲光效果十足的光劍道具。

光劍比賽其實跟西洋擊劍運動非常類似，但是看起來更炫更有趣，更充滿想像力，再加上體能條件要求也不低，法國擊劍協會看準這些優點，點頭支持推廣這項運動，並在許多劍擊俱樂部裡，提供光劍設備和教學課程的，且希望有一天光劍也能成為奧運項目。