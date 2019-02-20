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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

曾加入ISIS 英國少女盼回家

2019-02-20 16:41台灣醒報 記者施養正╱台北報導

英國少女貝戈姆急欲從敘利亞返回英國。（photo by 網路截圖）
英國少女貝戈姆急欲從敘利亞返回英國。（photo by 網路截圖）
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「我只想回家！」一名曾加入ISIS的少女，如今想返英國。英國少女貝戈姆15歲時加入ISIS，後來ISIS潰敗使得她不斷逃亡。目前棲身於敘利亞一所難民營。由於目前已懷孕9個月，為了孩子著想，她想返回英國。

無家可歸的母親

儘管如此，白金漢宮消息指出，英國政府正研議取消貝戈姆的公民權利及國籍，不過她仍可以「歸順」全球任一國家。對此，據英國《BBC》報導，貝戈姆的家庭律師表示，他們對英國政府的決定感到失望，並將尋求「所有」法律途徑尋求協助。

貝戈姆受訪時表示，自己2015年離開倫敦，拿著姊姊的護照至敘利亞旅行，不料經過海關時被沒收，直到上周被發現在敘利亞難民營中，期間在ISIS駐敘利亞基地中產下一子，她表示，自己現在只想回家，在英國低調地扶養兒子長大。

曾入狼窟 權利猶存？

然而《半島電視台》報導，英國內政大臣賈維德表示，政府應該警惕，貝戈姆之所以離開英國加入伊斯蘭國，代表她對這個國家充滿憎恨，他認為，英國政府應極力阻擋貝戈姆回國。不過，英國司法部長卻說，假設政府拒絕貝戈姆回國會產生諸多法律爭議，英國人民不應該「被無國籍」。

《英國獨立電視台》則表示，貝戈姆對英國「毫無威脅」，縱使她沒拒絕參加IS，貝戈姆也說，自己就算擁有武器也不會想傷害任何人，更何況現在兩手空空。

「我只是個帶著新生兒的19歲少女」，貝戈姆痛訴，現在賈維德並沒有證據說明自己對於英國有危險性，她強調，自己不會，也絕不鼓勵英國國民參加IS或伊斯蘭世界的一切，因為「那裡」並不只是影片裡呈現的那樣，「我唯一想做的，只有回家！」

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