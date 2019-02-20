發生何事？倫敦竟成歐洲企業開會、辦活動熱門地點

2019-02-20 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



法國「黃背心」運動掀起的抗議聲響徹巴黎到普羅旺斯街頭，但現在也在一個出人意料的地點引起回響：英國。

財經新聞網站MarketWatch報導，據假日飯店（Holiday Inn）母公司洲際飯店集團（IHG）觀察， 愈來愈多企業主管為了避開「黃背心」抗議人潮，紛紛把會議地點從巴黎改為倫敦。

參與「黃背心」運動的人士走上街頭示威，抗議法國總統馬克宏和他的政府，一些建築物遭縱火，許多商店的櫥窗也被砸碎，造成法國各大城市陷入混亂。

全球最大飯店集團IHG的執行長巴爾（Keith Barr）向MarketWatch表示，一些企業最近召集歐洲員工開會時，已選擇避開法國。

巴爾說：「因為黃背心運動的關係，企業生意近來從法國轉到英國。若你計劃今年第4季在歐洲舉辦會議和活動，不會選在法國，儘管我認為現在情況已經稍微穩定下來。」

企業客戶是推升IHG業績成長的主力，商務差旅房客為該集團帶進60%的營收，休閒旅遊顧客則貢獻其餘40%營收。

巴爾也觀察到另一股趨勢，他稱之為「跨世代」度假者— 同一家人老中青數代結伴在假日出遊。他說：「我們看到更多爺爺奶奶、父母帶著兒女一起旅遊，主要是因為人們歲數大了，卻仍然很活躍。」