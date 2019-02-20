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出身酪農家庭 香奈兒創意總監拉格斐自稱童年窮極無聊

2019-02-20 17:04世界日報 編譯陳韻涵／綜合19日電

法國精品香奈兒(Chanel)創意總監卡爾．拉格斐(中)19日辭世。 美聯社
法國精品香奈兒(Chanel)創意總監卡爾．拉格斐(中)19日辭世。 美聯社
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法國精品香奈兒(Chanel)創意總監卡爾．拉格斐(Karl Lagerfeld)19日辭世，享壽85歲；享譽「時尚大帝」稱號的拉格斐曾表示童年窮極無聊，渴望趕快長大。

拉格斐1933年9月10日出生於德國漢堡，母親伊麗莎白．巴赫曼(Elisabeth Bahlmann)是德國人，父親奧圖．拉格斐(Otto Lagerfeld)是瑞典企業家，父母從事酪農業致富；巴赫曼是奧圖．拉格斐的第二任妻子，她對拉格斐的童年影響甚鉅。

奧圖．拉格斐在二戰期間舉家遷至德國北部的一個小村落，拉格斐必須穿著不合身的西裝制服並打領帶上學。

拉格斐曾說：「我14歲時想抽菸，因為我媽是老菸槍；但我媽說：『你不應該抽菸，你的手很醜，抽菸時表露無遺。』」

拉格斐工作態度一絲不苟，被封為「大帝」(Kaiser)；這可能也與母親的影響密切相關。

他在2013年的一場演講中表示，當母親提問，他必須「很快答出有趣的答案」、「如果我想了例如十分鐘才回答，她會賞我巴掌。」

拉格斐2011年受訪時說：「我小時候的問題是無聊得要死，渴望趕快長大；從八歲到18歲，我的童年彷彿有幾百年，無窮無盡。」

拉格斐14歲那年搬到巴黎，原本不想念藝術學院接受正統時尚訓練，他在巴黎學繪畫與歷史；1954年，18歲的拉格斐設計了一件外套，初試身手就贏得國際羊毛協會(International Wool Secretariat)比賽；法國時尚大師伊夫聖羅蘭(Yves Saint Laurent)同年在裙裝項目得勝。

拉格斐隨後為設計師巴爾曼(Pierre Balmain)和巴杜(Jean Patou)工作，擔任藝術總監；1963年跳槽義大利Fendi，任職逾50年；拉格斐1983年加入香奈兒，帶領香奈兒回歸時尚指標，1984年創立同名品牌「Karl Lagerfeld」。

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