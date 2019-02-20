格拉斐創意和生產秘訣：每天花一半時間閱讀 甚少犯錯

2019-02-20 17:06 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



時尚大帝卡爾．拉格斐(Karl Lagerfeld)其實是個需求很簡單的人，只要有塗鴉筆記簿、繪畫器材以及他的愛貓，他就心滿意足了。每年要為香奈兒(Chanel)、芬迪(Fendi)兩個頂級名牌推出15組女裝系列的他，靈感與豐富創作的來源在於每天花半天時間閱讀，他也自認很少犯錯。

拉格斐曾表示，最主要的創作啟發就是他的頭腦，但奇怪的是，他只能在獨處的情況下繪出設計圖來。他說：「我最棒的點子都是睡夢中出現的。我的枕頭旁邊就放著素描本。」

自稱「很少犯錯」的拉格斐說，如果真的出錯，設計圖一概扔進垃圾桶，然後重畫一張，「大家知道嗎，我其實幫垃圾桶辛苦工作著。」

他透露，自己不看電影是因為「不想要任何現成的影像侵略我的想像空間。」

拉格斐說，他一天當中有半天時間花在閱讀，除了美國報紙，他也看來自德國、法國的報紙。他說，不同國家看待事物有不同心態，政治立場也不一樣，同樣一起事件，不同報紙都有不同報導角度。他在巴黎會到擁有很多藝術史書籍的加利納尼(Galignani)書店買書。

拉格斐也曾透露他喜愛讀詩，並表示很喜歡美國女詩人艾蜜莉．狄金生(Emily Dickinson)。

在日常生活中，拉格斐說，他使用最奢侈的用品是床單與睡衣，床單是「世界上最美麗的骨董床單系列，有著蕾絲與花紋。」他表示，珍藏這些來自法國聖金恩迪露茲(Saint-Jean-de-Luz)精品店的床單已20年之久，每天都會換洗。他說，早晨繪圖時所穿的白色長睡衣，是Hilditch & Key品牌。

拉格斐也表示，他不喜歡度假，而且他對各種假日沒有興趣，「耶誕節的時候，大家都出門去玩了，除了我之外。我跟我的貓咪邱比特(Choupette)相依為命，可以開派對好好慶祝。」