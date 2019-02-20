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捲入干預司法醜聞 杜魯多首席秘書閃辭

2019-02-20 15:23世界日報 編譯中心╱綜合19日電

總理杜魯多首席秘書兼長年好友巴茨（後右），涉嫌捲入干預司法醜聞。 路透社
總理杜魯多首席秘書兼長年好友巴茨（後右），涉嫌捲入干預司法醜聞。 路透社
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加拿大政府爆出干預司法醜聞，繼司法部長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould）12日閃電請辭內閣後，總理杜魯多首席秘書兼長年好友巴茨（Gerald Butts）18日也突然求去，他被指參與施壓加國司法部，以協助涉貪的國內大型工程企業拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）免遭刑事起訴，不過巴茨對此全盤否認。

綜合媒體報導，巴茨的辭職再度為SNC醜聞添上一筆風波，讓此案顯得更撲朔迷離，如今距離10月大選僅剩八個月，對於杜魯多爭取連任勢必是一大影響。

47歲的巴茨與杜魯多25年前在麥基爾大學（McGill University）讀書時就認識，巴茨是杜魯多最信任的幕僚，也是2015年協助杜魯多所屬的自由黨在大選獲勝的功臣之一。

威爾森芮博則是加拿大首位原住民檢察總長和司法部長，但她上月突然轉調他職，12日更在推特「以沉重的心情」宣布將離開內閣。各界紛紛要求政府說明杜魯多辦公室是否曾說服威爾森芮博介入SNC案。

巴茨18日發表辭職聲明，否認自己或杜魯多辦公室任何人曾就SNC案向時任司法部長威爾森芮博施壓，但認為有關指控已嚴重影響杜魯多須執行的「重要工作」，因此他的離開「對總理辦公室及其重要工作是最有利的」。

總公司設在蒙特婁的拉瓦稜公司涉嫌於2001至2011年賄賂利比亞官員，確保能在前強人格達費執政期間取得政府合約，2015年遭到起訴。

內閣加拿大原住民
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