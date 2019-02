法國攻擊教堂日增 媒體:政府無作為

2019-02-20 15:08 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



法國教堂遭受攻擊頻繁,當局卻視若無睹。根據維也納1間關切宗教自由的組織調查後發現,近期法國陸續傳出教堂遭到惡意縱火及破壞,統計10天內就發生10起教堂被攻擊事件。不過,政府部門處理態度卻相當消極,無法落實保護信仰的承諾。

據《今日基督徒報》報導,這份由「觀察歐洲仇視與歧視基督徒組織」(Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe )提出的報告指出,今年2月前11天,法國已有10間教堂證實遭受到攻擊,其中包括拉沃爾的天主教大教堂遭到縱火與破壞,另外3間位於旺代省的教堂則遭到破壞以及神像與窗戶受損。本月稍早,尼姆主教瓦特博德指出,自從2月初市區1處教堂遭到潑糞後,目前教會領袖正面臨如何讓教堂開放,但不會被破壞風險的問題。

報告指出,即使教堂陸續傳出遭到惡意攻擊,但法國政府卻未善盡保護教堂的職責,媒體關注度也偏低。

該組織執行長埃倫•凡蒂尼指出,「法國現在特別值得被關注,雖然這裡比歐洲其他國家更詳實紀錄了反基督教的攻擊,但媒體很少關注。即使政府知道基督徒與基督教場所是目標,但加以保護的政治意願似乎不高。」

據《天主教費城總教區新聞網》報導,今年1月15日,歐洲議會曾提出決議案,呼籲歐盟應提高承諾為信仰團體提供安全,以便加強對宗教自由的承諾。

凡蒂尼也指出,法國似乎已成為歐洲對待基督徒最差的國家,因為當地充滿世俗主義、仇視宗教、無政府主義與女權主義運動等反基督教行為以及伊斯蘭主義。

