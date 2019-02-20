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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

中國海警船闖入釣魚台海域 日媒：今年第5起

2019-02-20 14:31聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日媒媒體報導，今天上午有四艘中國大陸海警局船隻闖入日本沖繩縣外海釣魚台列嶼的日本「領海」，航行約1小時45分鐘後陸續離開。這是今年第5起中國公務船進入日本「領海」，上一次是本月11日。

共同社指出，據稱，其中1艘船上裝有類似機關炮的裝備。

日本第11管區海上保安本部巡邏船在發現其蹤影後，立即發出警告，要求其立刻退出日本「領海」。

沖繩釣魚台
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